Joe Rogan se abre al cristianismo y comienza a ir a la iglesia: "Jesús tiene más sentido"

Publicado por Carlos Dominguez 28 de mayo, 2025

Joe Rogan, el reconocido podcaster y comentador de la UFC, ha comenzado a asistir a la iglesia.

Según el erudito religioso Wesley Huff, que apareció en el podcast de Rogan a principios de este año, el podcaster ha comenzado a asistir a misa regularmente.

La semana pasada, en el podcast Know What You Believe con Michael Horton, Huff afirmó que se ha mantenido en contacto con Rogan luego de haber aparecido en su show para conversar sobre la Biblia y el cristianismo.

"Joe Rogan y yo hemos tenido una comunicación intermitente desde entonces. Te puedo decir con certeza que está asistiendo a una iglesia, y es algo constante", dijo Huff.

Rogan "es una persona muy curiosa", añadió. "Creo que es bueno que se comunique conmigo y con otras personas de su vida que pueden influirle en estas cuestiones de fiabilidad y verosimilitud de algo como las páginas de las Escrituras, y de dónde debería o no buscar información al respecto".

A principios de mes, en conversación con el autor Cody Tucker, Rogan afirmó que frente a las afirmaciones científicas sobre el Big Bang, le parecía más creíble la resurrección de Jesús.

"La gente es incrédula sobre la resurrección de Jesucristo, pero están convencidos de que el universo entero era más pequeño que la cabeza de un alfiler y, que por alguna razón que nadie me ha explicado adecuadamente, instantáneamente se convirtió en todo".

"Me quedo con Jesús. Jesús tiene más sentido", afirmó Rogan.

Rogan abandona el ateísmo

Pareciera que el podcaster está haciendo grandes cambios en su vida, ya que recientemente ha declarado que ha dejado de beber alcohol y que se siente "estúpido por haber esperado tanto tiempo".

"No estoy bebiendo desde hace más de dos meses. No voy a volver a hacerlo", declaró Rogan.

Anteriormente, el podcaster había expresado su criticismo sobre la religión, diciendo que se identificaba como ateo.

"Yo era bastante ateo. Crecí; fui a la escuela católica, cuando era muy joven, para primer grado. Y tuve una experiencia muy mala allí. Y me dije: 'La religión es una mierda'", dijo Rogan en un episodio de su show con el periodista Sebastian Junger.