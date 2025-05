Cinco de Mayo: ¿por qué se conmemora en EEUU?

Cada Cinco de Mayo la comunidad mexicana en Estados Unidos está de fiesta. Desde 1862 los mexicanos celebran los 5 de mayo el aniversario de la Batalla de Puebla, un conflicto armado en el que el ejército del país hispano —a pesar de tener un menor número de soldados— logró vencer a las tropas francesas.

Las calles de lugares con una numerosa población mexicana, como California o Texas, se llenan de los colores típicos de los trajes tradicionales de México y resuenan con el sonido de guitarras que acompañan las canciones rancheras.

El Gobierno mexicano enfrentaba una crisis económica por una guerra civil que duró alrededor de tres años, por lo que solicitó un plazo para pagar las deudas que tenía con España, Francia e Inglaterra.

Aunque los tres países planeaban una invasión militar, el diálogo diplomático le consiguió a México un acuerdo de pago. Sin embargo, Francia no cumplió con los convenios y decidió intervenir el país hispano.

El triunfo del 5 de mayo representó una gran victoria para el pueblo mexicano, pero no logró detener por completo al Ejército francés, pues luego de esa batalla Napoleón III envió a 35.000 soldados más para tomar el control. A pesar de eso, la fecha pasó a la historia como el día en que las tropas mexicanas lograron reivindicar la independencia de su país.

Según recordó National Geographic, el Ejército mexicano estaba liderado por Ignacio Zaragoza y compuesto por unos 5.000 soldados, mientras que el contingente militar francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille, era más fuerte en hombres y en armas.

Hay varias teorías sobre la razón por la que esta fecha se conmemora en EEUU. Una de ellas es que unos años después de la batalla, un grupo de mexicanos celebró este acontecimiento en Texas, el lugar donde nació Ignacio Zaragoza 16 años antes de que la región se separase de México y pasase a formar parte de Estados Unidos.

"Tal fue la fiesta, que este día se convirtió en un símbolo para los mexicanos que residían en zonas al norte de la frontera", explicó National Geographic.

Luego, las autoridades de esas zonas empezaron a reconocer formalmente la festividad. Sin embargo, no fue sino hasta 1989 que el Cinco de Mayo alcanzó relevancia en todo el país. Ese año, el presidente George H. W. Bush pronunció un discurso en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, donde hizo un llamado a "recordar los lazos cercanos con México y rendir homenaje a las numerosas aportaciones de los mexicoamericanos a nuestro país".

La celebración en México

En el vecino del sur, la celebración se lleva a cabo principalmente en Puebla y sus alrededores. No obstante, en gran parte del país la fecha pasa casi desapercibida, y a muchos les asombra el entusiasmo con que se conmemora en ciudades como Las Vegas o San Diego, donde se utilizan frases como "There's no time for siesta, we're having fiesta!" ("¡No hay tiempo para la siesta, estamos de fiesta!") para incentivar la participación en los eventos.