Fecha límite para la Real ID: Qué debes saber antes de volar a partir del 7 de mayo

A partir del miércoles 7 de mayo, los viajeros en Estados Unidos enfrentarán nuevas reglas de identificación en los aeropuertos, ya que entrará en vigor la Ley Real ID. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) ha advertido que todos los pasajeros mayores de 18 años necesitarán una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con los estándares de Real ID, o una alternativa aceptable, para abordar vuelos comerciales domésticos.

Este requisito también se aplicará para acceder a bases militares y edificios federales seguros, como juzgados. Con la fecha límite a pocos días, se esperan largas filas y posibles retrasos en los puntos de control de seguridad.

¿Qué es la Real ID?

La Real ID es una licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por los estados que cumple con los estándares de seguridad federales establecidos por la Ley Real ID, aprobada por el Congreso en 2005 tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Estas identificaciones, diseñadas para ser más seguras y difíciles de falsificar, suelen estar marcadas con una estrella en la esquina superior derecha, aunque el diseño puede variar según el estado.

Fecha límite

Tras casi dos décadas de retrasos, el 7 de mayo marca la implementación definitiva de la Real ID. Originalmente programada para 2008, la ley enfrentó múltiples postergaciones debido a desafíos logísticos y la pandemia de COVID-19.

En 2022, el plazo se extendió hasta mayo de 2025, y todos los estados alcanzaron el cumplimiento para emitir identificaciones compatibles en 2020, aunque muchos lo hicieron antes.

“La secretaria Noem y la Administración Trump están haciendo cumplir la Ley Real ID de 2005 y sus regulaciones el 7 de mayo, según lo ordenado por el Congreso y el pueblo estadounidense”, afirmó Adam Stahl, un alto funcionario de la TSA, en un comunicado de abril. Actualmente, el 81% de los viajeros en los puntos de control de la TSA presentan una identificación aceptable, como una Real ID o un pasaporte.

Requisitos para obtener una Real ID



Para obtener una Real ID, los solicitantes deben acudir en persona a una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y presentar documentos que verifiquen: nombre legal completo, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, dos comprobantes de domicilio principal y estatus legal en Estados Unidos.

Los requisitos específicos varían por estado, y se recomienda visitar el sitio web de la agencia de licencias estatal para más detalles.

La proximidad de la fecha límite ha generado una alta demanda de citas en los DMV, con largas filas en estados como Oregón y Pensilvania. En algunos casos, como en el condado de Miami-Dade, Florida, se han reportado estafadores revendiendo citas hasta por $250.

En ese sentido, la TSA advierte que las identificaciones temporales en papel emitidas por el DMV no serán aceptadas en los puntos de control, y puede tomar hasta tres semanas recibir la tarjeta Real ID por correo.

Alternativas a la Real ID



Si no tienes una Real ID, la TSA acepta otras formas de identificación, como: pasaporte estadounidense, tarjeta de pasaporte, tarjeta de residente permanente, licencias de conducir mejoradas (EDL) emitidas por estados como Washington, Michigan, Minnesota, Nueva York y Vermont, y tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST).

Los niños menores de 18 años no necesitan presentar identificación para vuelos domésticos.

Retrasos y transición



Los viajeros que lleguen a los puntos de control sin una Real ID o una alternativa aceptable enfrentarán demoras, verificaciones de identidad adicionales y, en algunos casos, podrían no ser admitidos en el control de seguridad.

La TSA ha indicado que implementará un “enfoque por fases” para la aplicación, aunque no se han detallado los procedimientos específicos. “Los pasajeros que presenten una identificación emitida por el estado que no cumpla con los requisitos de Real ID y que no tengan otra alternativa aceptable pueden esperar enfrentar demoras, controles adicionales y la posibilidad de que no se les permita ingresar al control de seguridad”, señaló la TSA.

La agencia recomienda llegar al aeropuerto al menos tres horas antes de un vuelo doméstico si no se tiene una Real ID, para permitir tiempo adicional en la verificación de identidad. Debido a que cada aeropuerto tiene diseños y espacios diferentes, la TSA adaptará los procedimientos de verificación según el punto de control, con señalización y oficiales guiando a los pasajeros.

Cómo prepararse



Para evitar inconvenientes, los viajeros deben verificar si su licencia tiene la estrella indicativa de Real ID (en California, un oso con una estrella). Quienes necesiten una Real ID deben programar una cita en el DMV lo antes posible, ya que la alta demanda ha reducido la disponibilidad.

La TSA también sugiere llevar un pasaporte válido como respaldo y revisar la lista completa de identificaciones aceptables aquí.

“Todos son responsables de presentar los documentos de viaje adecuados en el punto de control”, afirmó Patricia Mancha, portavoz de la TSA. Con solo días para la fecha límite, la preparación es clave para evitar disrupciones en los planes de viaje.

Después del 7 de mayo



La fecha límite del 7 de mayo es relevante para quienes planean volar domésticamente o acceder a instalaciones federales y no tienen un pasaporte u otra identificación aceptable.

Sin embargo, aquellos sin planes de viaje inmediatos pueden solicitar una Real ID después de esta fecha, ya que el proceso seguirá disponible en los DMV.