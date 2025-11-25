Entre jalapeños y moras: los narcos se las ingenian para ocultar cargamentos de metanfetamina

Publicado por Just The News | Kim Jarrett | The Center Square 25 de noviembre, 2025

El FBI informó el lunes de que 719 kilogramos de metanfetamina fueron hallados en un cargamento de moras.

Las fuerzas del orden descubrieron 419 kilogramos en un camión frigorífico aparcado frente a una residencia en la avenida Custer de Atlanta (Georgia), según un comunicado del FBI.

La Oficina de Investigación de Georgia dijo que Juan Hernández, de 40 años, y Nelsonen Sorto, de 36, ambos de Atlanta, están acusados de tráfico de metanfetamina.

El conductor del camión no estaba con el cargamento, según un informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Hall. Gerardo Solorio-Alvarado, de 44 años, fue arrestado en su residencia en Browns Bridge Road en Gainesville y acusado de tráfico de metanfetamina. Un 300 kilogramos adicionales fueron encontrados en la residencia, también escondidos en moras, dijo la Oficina del Alguacil. La Oficina del Alguacil dijo que Solorio-Alvarado era originario de México y vivía en Gainesville.

El FBI dijo que 719 kilogramos equivalen a 1,585 libras.

"Sé que es perturbador para el público darse cuenta de que cantidades tan grandes de drogas ilegales están siendo traficadas en nuestra comunidad, pero espero que los ciudadanos se consuelen sabiendo que la Oficina del Sheriff del Condado de Hall tiene investigadores que se dedican a frenar la actividad de las drogas", dijo el Sheriff del Condado de Hall, Gerald Couch, en un comunicado.

A principios de este año, el FBI dijo que 12 personas fueron arrestadas después de que se encontraran más de 3,200 kilogramos de metanfetamina en cajas de jalapeños procedentes de México. Cuatro de los acusados han sido condenados. Los otros ocho serán sentenciados en 2026, según el FBI. Seis de los arrestados son de Georgia, cuatro de México y dos de Alabama.

James Len Ramey, un hombre de 53 años de Comer, se enfrenta a cadena perpetua con un mínimo de 10 años de prisión y 10 millones de dólares de multa por su papel. Los fiscales, dirigidos por el ayudante del fiscal federal Mike Morrison, dicen que vendía metanfetamina desde el local de Athens de Rapid Lube, donde trabajaba.

