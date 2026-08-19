Moderna y Merck logran un avance histórico con su vacuna contra el cáncer de piel

Publicado por Diane Hernández 19 de agosto, 2026

Moderna y Merck anunciaron este miércoles resultados positivos en un ensayo clínico de fase 3 de intismeran autogene, una terapia experimental personalizada basada en ARN mensajero contra el cáncer de piel, destinada a pacientes con melanoma de alto riesgo.

El estudio INTerpath-001, realizado con 1.137 pacientes con melanoma cutáneo en etapas IIB a IV completamente extirpado mediante cirugía, comparó la combinación de intismeran autogene con Keytruda (pembrolizumab) frente al tratamiento únicamente con Keytruda.

Según el comunicado oficial de Merck y Moderna citado por la AFP, la combinación logró una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la supervivencia libre de recaída, el principal objetivo del ensayo, en comparación con Keytruda administrado en solitario.

También alcanzó uno de sus principales objetivos secundarios: mejorar la supervivencia libre de metástasis a distancia, es decir, retrasar o evitar que el cáncer reaparezca en otros órganos del cuerpo.

Las compañías no divulgaron todavía los porcentajes concretos de reducción del riesgo obtenidos en esta fase 3. Los resultados completos serán presentados próximamente en un congreso médico internacional.

Un tratamiento diseñado para cada paciente

Intismeran autogene —conocido anteriormente como mRNA-4157 o V940— es una terapia experimental que se fabrica de manera individualizada utilizando las características genéticas del tumor de cada paciente.

Tras analizar las mutaciones presentes en el cáncer, el tratamiento utiliza ARN mensajero para enseñar al sistema inmunitario a identificar determinadas proteínas o neoantígenos propios de las células tumorales y desencadenar una respuesta contra ellas. Puede codificar hasta 34 neoantígenos específicos del tumor de cada paciente.

La terapia se administra junto con Keytruda, una inmunoterapia desarrollada por Merck que bloquea la proteína PD-1 y ayuda al sistema inmunitario a combatir las células cancerosas.

Los resultados representan, según ambas compañías, el primer ensayo de fase 3 con resultados positivos de una terapia oncológica basada en ARNm y de una terapia individualizada dirigida contra neoantígenos.

“Este es el primer estudio de fase 3 que demuestra que intismeran, un tratamiento diseñado a partir de la huella mutacional única del tumor de cada paciente, combinado con pembrolizumab, puede reducir el riesgo de recaída o muerte”, afirmó Georgina Long, investigadora principal del estudio y directora médica del Melanoma Institute Australia.

Resultados anteriores ya apuntaban a una reducción de las recaídas

Los nuevos datos confirman los resultados obtenidos anteriormente en el ensayo de fase 2b KEYNOTE-942.

Tras cinco años de seguimiento, Moderna y Merck informaron que la combinación de intismeran autogene y Keytruda había reducido en un 49% el riesgo de recaída o muerte frente a Keytruda solo. También mostró una reducción del 59% en el riesgo de metástasis a distancia o muerte.

En el nuevo estudio de fase 3 no se identificaron, hasta el momento, nuevas señales de seguridad respecto a las observadas previamente. La investigación continuará para determinar, entre otros factores, si el tratamiento también consigue una mejora significativa de la supervivencia global de los pacientes.