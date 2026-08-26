Día Internacional contra el Dengue: el clima y la movilidad impulsan su expansión hacia nuevas regiones

Publicado por Diane Hernández 26 de agosto, 2026

El dengue dejó de ser una enfermedad circunscrita exclusivamente a las zonas tropicales. El aumento de las temperaturas, la urbanización acelerada y la movilidad internacional están favoreciendo su llegada a territorios donde antes la transmisión era inexistente o esporádica.

De acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, entre enero y julio de 2026 se notificaron mundialmente más de 1,5 millones de casos y más de 500 muertes relacionadas con la enfermedad. Aunque la cifra representa un descenso frente al mismo periodo de 2025, la expansión geográfica continúa preocupando a las autoridades sanitarias.

¿Por qué está avanzando el dengue?

La Organización Mundial de la Salud identifica varios factores detrás del fenómeno: cambio climático, urbanización sin planificación adecuada, deficiencias en el acceso al agua y el saneamiento, desplazamientos de población y crecimiento de los viajes internacionales.

Las temperaturas más elevadas y los cambios en las lluvias prolongan la temporada de actividad de los mosquitos y permiten que especies como el Aedes aegypti y el Aedes albopictus sobrevivan en nuevas latitudes. En Europa continental, Francia confirmó en 2026 un caso de dengue adquirido localmente, según el último seguimiento del ECDC.

Cerca de 4.000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, viven actualmente en zonas con riesgo de dengue, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.