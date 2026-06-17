Accidente cerebrovascular (ACV): estas son las señales de alerta que nunca debe ignorar

Publicado por Diane Hernández 17 de junio, 2026

Cada minuto cuenta cuando ocurre un accidente cerebrovascular, también conocido como derrame cerebral o ACV. Se trata de una emergencia médica que puede provocar discapacidad permanente, daño cerebral severo e incluso la muerte si no se recibe atención inmediata. Por ello, organismos de salud insisten en la importancia de reconocer los síntomas y llamar a emergencias tan pronto aparezcan los primeros signos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y especialistas de Mayo Clinic, los síntomas suelen aparecer de forma repentina y pueden incluir entumecimiento o debilidad en la cara, brazo o pierna —especialmente en un solo lado del cuerpo—, dificultad para hablar o comprender el lenguaje, pérdida de visión en uno o ambos ojos, problemas para caminar, mareos, pérdida del equilibrio y dolores de cabeza intensos sin causa aparente.

La regla que puede salvar vidas

Los expertos recomiendan utilizar el método conocido como "RÁPIDO" para identificar un posible accidente cerebrovascular:

R: Rostro caído o asimétrico al sonreír.

A: Alteración del equilibrio.

P: Pérdida de fuerza en un brazo o una pierna.

I: Impedimento visual repentino.

D: Dificultad para hablar o entender.

O: Obtenga ayuda inmediatamente y llame a emergencias.

Los médicos advierten que los tratamientos más efectivos para algunos tipos de ACV pueden administrarse únicamente durante las primeras horas después del inicio de los síntomas. Por esta razón, retrasar la atención médica puede reducir las opciones terapéuticas y aumentar el riesgo de secuelas permanentes.

¿Qué ocurre durante un derrame cerebral?

Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se interrumpe o disminuye significativamente. El tipo más común es el accidente cerebrovascular isquémico, causado por una obstrucción en una arteria cerebral. También existe el accidente cerebrovascular hemorrágico, que ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y provoca sangrado dentro del cerebro.

En ambos casos, las células cerebrales comienzan a morir en cuestión de minutos debido a la falta de oxígeno y nutrientes, lo que explica la urgencia de recibir atención médica especializada.

No ignore un "mini derrame"

Los especialistas también alertan sobre el ataque isquémico transitorio (AIT), conocido popularmente como "mini derrame cerebral". Aunque los síntomas pueden desaparecer en pocos minutos, este episodio es una señal de advertencia de que podría producirse un accidente cerebrovascular mayor en el futuro.

Por ello, incluso si los síntomas desaparecen rápidamente, es fundamental buscar atención médica de inmediato. Los expertos subrayan que un ataque isquémico transitorio nunca debe considerarse inofensivo.