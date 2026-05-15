Alerta sobre el uso de la anestesia en pacientes venezolanos: qué se sabe y por qué está bajo investigación

Imagen de un hospital en Estados Unidos PA / Cordon Press.

Publicado por Williams Perdomo 15 de mayo, 2026

Sociedades médicas en el país mantienen una alerta sobre posibles riesgos asociados al uso de anestesia general en pacientes con ascendencia venezolana. La situación se genera luego del reporte de casos graves e inesperados registrados inicialmente en Hispanoamérica y posteriormente identificados en Europa y Estados Unidos.

La Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA) y la Sociedad de Anestesia Pediátrica (SPA) actualizaron en abril de 2026 sus recomendaciones sobre una serie de eventos adversos que incluyen daño neurológico severo, infartos en los ganglios basales y fallecimientos tras procedimientos anestésicos considerados rutinarios.

Aunque las organizaciones médicas insisten en que todavía existe información limitada y en desarrollo, consideran que “la gravedad de estos casos justifica la elaboración y difusión de opiniones de expertos”.

Cómo comenzó la alerta

Los primeros reportes fueron comunicados por sociedades de anestesiología sudamericanas. Según publicaciones posteriores, en 2025 se registraron casos de niños venezolanos que sufrieron complicaciones neurológicas severas tras cirugías sin incidentes aparentes en Chile.

Posteriormente, reseñó El Nacional de Venezuela, asociaciones médicas de España, Estados Unidos y otros países comenzaron a identificar episodios similares en pacientes de origen venezolano.

En ese sentido, la ASA y la SPA señalaron que gran parte de la información clínica disponible “se ha compartido únicamente a través de comunicación personal o publicaciones no revisadas por pares”, por lo que recalcan que muchas conclusiones siguen siendo preliminares.

El patrón que detectaron los médicos

De acuerdo con los historiales familiares recopilados por las sociedades médicas, todos los pacientes analizados tenían ascendencia venezolana por línea materna y varios contaban con antecedentes familiares de complicaciones anestésicas.

“Casi todos los pacientes afectados recibieron sevoflurano”, indica el informe, aunque las organizaciones reconocen que no cuentan con detalles completos sobre dosis, concentraciones o duración de la anestesia en cada caso.

Las pruebas genéticas realizadas a un subconjunto de pacientes identificaron múltiples mutaciones mitocondriales. La más estudiada hasta ahora es la mutación “mtND4 m.11232T>C”, vinculada al complejo I de la cadena de transporte de electrones mitocondrial.

Según la ASA y la SPA, el complejo I “es un objetivo conocido de los anestésicos volátiles y también se sabe que es inhibido por el propofol”.

El documento agrega que estudios previos demostraron que “la actividad reducida del complejo I se correlaciona con la hipersensibilidad a los anestésicos volátiles en animales y humanos”.

Qué se sabe hasta ahora

Las sociedades médicas subrayan que los pacientes portadores de esta mutación no parecen presentar síntomas relevantes antes de exponerse a la anestesia.

Actualmente no existe una prueba rápida de detección para la mutación ND4 y las organizaciones reconocen que todavía se desconoce cuál sería el anestésico más seguro para esta población.

“Aún no se ha determinado cuál es el anestésico óptimo y más seguro para los pacientes con esta mutación ND4”, señala la actualización.

Sin embargo, debido a que la mayoría de los casos reportados estuvieron asociados al uso de sevoflurano, la ASA y la SPA recomendaron “evitar el uso de todos los anestésicos volátiles hasta que se disponga de más información”.

También indicaron que algunos pacientes afectados previamente con anestesia basada en sevoflurano “han tenido anestesias con propofol sin incidentes”, aunque aclararon que todavía se desconoce la seguridad del uso prolongado de propofol en esta población.

Qué recomiendan las sociedades médicas ascendencia materna venezolana.

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​“Cualquier paciente con ascendencia materna venezolana directa debe considerarse en riesgo”, señala el informe, debido a que el ADN mitocondrial se hereda exclusivamente por vía materna.

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​Las recomendaciones también incluyen:

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​Considerar pruebas genéticas dirigidas a detectar la mutación mtND4 m.11232T>C.

Evaluar la urgencia del procedimiento antes de decidir una anestesia general.

Considerar anestesia regional cuando sea posible.

Usar monitorización de profundidad anestésica mediante EEG procesado.

Mantener observación neurocognitiva postoperatoria en pacientes considerados de riesgo. Las organizaciones estadounidenses recomendaron que los anestesiólogos consideren preguntar a sus pacientes sobre posible​“Cualquier paciente con ascendencia materna venezolana directa debe considerarse en riesgo”, señala el informe, debido a que el ADN mitocondrial se hereda exclusivamente por vía materna.​Las recomendaciones también incluyen:

La ASA y la SPA indicaron que continuarán recopilando información y actualizando las recomendaciones “en función de las últimas pruebas disponibles”. Además, pidieron a anestesiólogos y centros médicos reportar cualquier caso similar al Sistema de Notificación de Incidentes de Anestesia (AIRS) para centralizar la investigación de los eventos observados.