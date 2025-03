Trump critica a Zelensky por decir que el fin de la guerra está "muy, muy lejos" y contraataca: “Este tipo no quiere que haya paz”

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 3 de marzo, 2025

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a arremeter este lunes contra su par ucraniano Volodímir Zelensky tras la tensa reunión mantenida recientemente entre ambos líderes en la Casa Blanca por la guerra entre Ucrania y Rusia, luego de la cual el mandatario europeo fue expulsado de la residencia oficial y lugar de trabajo del presidente de Estados Unidos.

En su red social Truth Social, Trump compartió un titular de una entrevista realizada a Zelensky por la agencia de noticias Associated Press, según el cual el mandatario ucraniano afirmó que el fin de la guerra con Rusia está “muy, muy lejos”, y escribió: "Esta es la peor declaración que Zelensky podría haber hecho, ¡y América no lo tolerará por mucho tiempo!”.

Trump también se refirió a la cumbre de los líderes europeos en Londres, Reino Unido, en la que participó Zelensky. “Como dije, este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el apoyo de América y Europa. En la reunión que tuvieron con Zelensky, declararon claramente que no pueden hacer el trabajo sin EEUU – probablemente no sea una buena declaración en el contexto de demostrar fuerza ante Rusia. ¿En qué están pensando?", manifestó.

Zelensky: "La paz es necesaria lo antes posible"



Luego, en un comunicado publicado en la red social X, Zelensky aclaró sus dichos. “Es muy importante que intentemos que nuestra diplomacia sea realmente sustantiva para poner fin a esta guerra lo antes posible”, sostuvo.

“Necesitamos una paz verdadera y los ucranianos son quienes más la desean, porque la guerra está destruyendo nuestras ciudades y pueblos. Estamos perdiendo a nuestra gente. Necesitamos detener la guerra y garantizar la seguridad”, agregó.

El presidente ucraniano remarcó: “Estamos trabajando junto con Estados Unidos y nuestros socios europeos y tenemos grandes esperanzas de que Estados Unidos nos apoye en el camino hacia la paz. La paz es necesaria lo antes posible”.