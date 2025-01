Elon Musk tendría un espacio de oficinas en el complejo de la Casa Blanca para el proyecto DOGE

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 14 de enero, 2025

El magnate Elon Musk podría tener disponible un espacio de oficinas en el complejo de la Casa Blanca cuando ponga en marcha el conocido 'Departamento de Eficiencia Gubernamental' (DOGE, por sus siglas en inglés), que tiene un objetivo claro: reducir con creces el gasto público en la Administración Trump.

El diario New York Times, citando dos personas familiarizadas con el plan, reportó que las oficinas podrían ubicarse en el Eisenhower Executive Office Building, ubicada justo al lado de la Casa Blanca. Todavía no está claro si Vivek Ramaswamy, quien acompaña a Musk en la dirección del proyecto, tendrá un espacio o no junto al dueño de Tesla, ‘X’ y otras grandes compañías.

Entre otras cuestiones, las oficinas le permitirían a Musk tener un acceso privilegiado al presidente electo, a quien acompañó durante la campaña como un importante donante y asesor y en el triunfo postelectoral permaneciendo por mucho tiempo en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida.

Musk, además de donar cientos de millones de dólares a la campaña de Trump, también ha participado activamente en la transición del poder, asistiendo a reuniones oficiales y tomando un rol en la elección del personal y del gabinete.

Trump asumirá el poder el próximo 20 de enero y ha elogiado públicamente a Musk en diferentes ocasiones, especialmente luego de que el magnate empezara a mostrar puntos de vistas político más conservadores en público.

De acuerdo con el NYT, Musk ha planteado a los funcionarios de transición la duda sobre cuál será su nivel de acceso al Ala Oeste, pero eso no se ha definido.

Por lo general, los miembros del personal y otras personas que pueden entrar y salir libremente del Ala Oeste necesitan un pase especial. No está claro cómo será el caso de Musk, que en teoría manejará un proyecto independiente de la Casa Blanca.

Tampoco está claro cuál es el estatus legal de DOGE, que no es, precisamente, un departamento en el sentido del Departamento de Justicia, que es una parte oficial del Gobierno autorizada por el Congreso, o una agencia del Gobierno federal.