La violencia de izquierdas se extiende por toda Europa, con más de 1.000 detenidos en Francia

La violencia estalló en toda Europa el sábado cuando manifestantes de izquierdas rompieron ventanas, provocaron incendios y se enfrentaron a un despliegue policial masivo que utilizó cañones de agua , pero no logró frenar el descontento en un continente que se ha ido desplazando hacia la izquierda en los últimos años.

El ministro del Interior francés Laurent Nuñez anunció que se había detenido a más de 1 000 alborotadores, mientras la ciudad se convertía en el epicentro de los disturbios y transformaba una de las capitales más emblemáticas de Europa en una fortaleza armada.

"Los individuos violentos no tienen cabida en las marchas"

"Los individuos violentos no tienen cabida en las manifestaciones", afirmó la Policía de París en una publicación en las redes sociales. "El objetivo es claro: impedir que los alborotadores se unan a la marcha, y garantizar la seguridad de los manifestantes".

Núñez afirmó que las fuerzas de seguridad se enfrentaron a un "nivel de violencia extremadamente alto... con lanzamientos constantes de proyectiles y disparos de fuegos artificiales de mortero".

Enfrentamientos violentos en Roma y Tirana

Los disturbios se extendieron a otros lugares, ya que estallaron enfrentamientos violentos en Roma y en Tirana, la capital de Albania, donde se incendiaron edificios gubernamentales.

Se desplegaron más de 70 000 agentes de policía en Francia mientras las ciudades se preparaban para un fin de semana de nuevas protestas y marchas. Unos 110 000 manifestantes se manifestaron en París.

Más de 500 000 personas se manifestaron en las calles el pasado fin de semana, según la Associated Press informó.

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