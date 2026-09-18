Trump apunta a la maquinaria financiera de Irán: EEUU ofrece $15 millones de recompensa para ayudar a desmantelar las finanzas del régimen iraní

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de septiembre, 2026

El Departamento de Estado ofreció este jueves una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que pueda ayudar a desmantelar la infraestructura financiera utilizada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y su Fuerza Quds, mientras la Administración del presidente Donald Trump continúa apuntando contra las redes que ayudan al régimen iraní a financiar sus operaciones en el extranjero, en un momento en el que la guerra entre Washington y Teherán llega a su séptimo mes sin que pueda aún vislumbrarse un final próximo.

La iniciativa fue anunciada a través del programa Recompensas por la Justicia (Rewards for Justice) del Departamento en su cuenta oficial de X, el cual busca información sobre una serie de actividades presuntamente utilizadas para generar y mover dinero para el régimen iraní. El esfuerzo incluye operaciones ilícitas de petróleo a cambio de dinero, empresas fachada y otras entidades involucradas en ayudar a Irán a evadir las sanciones estadounidenses, las cuales han resultado cruciales a lo largo de estos últimos meses en sostener al régimen iraní.

Según el programa, los investigadores están particularmente interesados en información que pueda revelar los mecanismos utilizados para mover fondos a través de empresas y canales financieros aparentemente legítimos. Interrumpir esas redes podría dificultar que el IRGC acceda al sistema financiero internacional y transfiera dinero a organizaciones que operan en nombre de Teherán.

“El IRGC ha financiado numerosos ataques y actividades terroristas en todo el mundo”, señaló el programa en un comunicado. El programa Recompensas por la Justicia también destacó el papel de la Fuerza Quds del IRGC en las actividades de Irán fuera del país, al señalar que “lidera las operaciones terroristas de Irán fuera de Irán a través de sus grupos proxy, como Hamás, Hizbulá y grupos de milicias respaldados por Irán en Irak”.

Lejos de ser la primera vez que se toma esta medida, lo cierto es que el Gobierno estadounidense ha utilizado anteriormente sanciones, investigaciones financieras y ofertas de recompensas como parte de un esfuerzo más amplio para limitar la capacidad de Irán de generar ingresos mediante el comercio ilícito y transferir esos fondos internacionalmente. En 2019, por ejemplo, el Departamento de Estado anunció una recompensa separada de 15 millones de dólares por información que pudiera ayudar a desmantelar los mecanismos financieros del IRGC y de la Fuerza Quds.

Washington también se ha enfocado en lo que describe como el sistema de “banca en la sombra” de Irán, que involucra casas de cambio y empresas extranjeras presuntamente utilizadas para mover ingresos generados mediante el comercio ilícito. El Departamento de Estado afirmó en 2024 que estas redes habían sido utilizadas por el IRGC y el Ministerio de Defensa de Irán para obtener acceso al sistema financiero internacional y mover fondos relacionados con el terrorismo y otras actividades.

El programa Recompensas por la Justicia permite que las personas que dispongan de información relevante puedan recibir una compensación económica por datos que contribuyan a interrumpir las operaciones de organizaciones terroristas designadas y sus mecanismos financieros. El programa ya ha ofrecido anteriormente recompensas de varios millones de dólares por información relacionada con otros grupos respaldados por Irán, incluidos los hutíes.