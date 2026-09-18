“Estamos viendo un retorno masivo de los hispanos hacia los demócratas”: el profesor Eduardo Gamarra describe un duro escenario para los republicanos en las midterms

Publicado por VozMedia Staff 17 de septiembre, 2026

El apoyo de los votantes hispanos al Partido Republicano estaría perdiendo fuerza de cara a las próximas elecciones de medio término, impulsado principalmente por el aumento del costo de vida y el descontento con la manera en que se aplican las políticas migratorias. Así lo explicó el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, durante una entrevista en el noticiero de Voz News con la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor.

Gamarra señaló que, aunque los hispanos no necesariamente se oponen a una frontera cerrada o a medidas más estrictas contra la inmigración ilegal, existe un rechazo creciente al trato recibido durante los arrestos y los procesos de detención y deportación. “No es tanto que los hispanos estén en contra de una frontera cerrada o inclusive de ser mucho más duros en cuanto a migración se refiere”, afirmó. Sin embargo, añadió que las encuestas reflejan preocupación por “los arrestos arbitrarios” y “el trato que se hace no sólo al momento del arresto, pero ya después en el proceso carcelario y de deportación”.

El profesor también identificó el costo de vida como uno de los principales motivos de insatisfacción entre los votantes hispanos. “Eran las promesas de bajar los costos, de simplemente mejorar una economía que ellos dijeron que estaba muy deteriorada”, explicó. Según Gamarra, el encarecimiento de los combustibles ha afectado a los estadounidenses independientemente de su afiliación política, tanto en estados demócratas como California como en estados republicanos como Florida.

“Todos los que vivimos en este país” enfrentamos la preocupación por el costo de vida, sostuvo el académico, quien también se refirió al aumento de los tipos de interés de la Reserva Federal. A su juicio, el incremento afecta especialmente a los hispanos debido al impacto del precio de los combustibles sobre sus gastos cotidianos.

Al analizar las preferencias partidistas, Gamarra explicó que los hispanos históricamente se han identificado más con el Partido Demócrata, aunque esa tendencia experimentó un cambio durante los últimos años, especialmente en las elecciones de 2024. No obstante, afirmó que actualmente se observa “un retorno masivo de los hispanos hacia el partido demócrata”.

El profesor agregó que la tendencia también se refleja entre los votantes independientes. “También estamos viendo la tendencia entre los independientes a votar por el partido demócrata”, señaló al referirse a las respuestas obtenidas en las encuestas sobre la boleta genérica. Respecto a las próximas elecciones, Gamarra consideró que los republicanos enfrentan una tarea complicada para mantener el control del Senado. “Estamos viendo un abandono muy grande, no solo de hispanos, pero también de republicanos inclusive”, afirmó.

Finalmente, el académico destacó que la economía podría tener un peso mayor que otros asuntos en la decisión de los electores. “Creo que todos estamos haciendo ese balance y optando por la variable económica”, sostuvo. Gamarra concluyó que la tendencia resulta “extraordinariamente negativa para el presidente y su partido”, especialmente en la Cámara de Representantes.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.