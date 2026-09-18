Venezuela: el arresto de un exalcalde opositor expone la naturaleza represiva del régimen de Delcy Rodríguez

Una manifestante frente a la sede del SEBIN en Caracas, en mayo de 2026.Federico PARRA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 17 de septiembre, 2026

En un episodio que pone de manifiesto la gravedad del estado de las garantías democráticas en Venezuela, en el marco del proceso de transición y supervisión iniciado tras la captura de Nicolás Maduro en enero, el exalcalde opositor del municipio Torres (estado Lara), Javier Oropeza, fue retenido este jueves por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

El dirigente, quien llevaba solo dos días en el país tras dos años de exilio en España, fue interceptado tras conceder una entrevista radial en Barquisimeto. El arresto se produjo de forma paralela al inicio de una nueva ronda de conversaciones en Caracas entre representantes del régimen interino de Delcy Rodríguez y una delegación de la Asamblea 2015.

Aunque Oropeza fue liberado en horas de la noche de este jueves, tras una rápida ola de repudio nacional e internacional, el hecho subraya cómo las estructuras de represión interna continúan ejecutando acciones arbitrarias que entorpecen el avance del diálogo.

Reacciones de la oposición y firmes advertencias desde los Estados Unidos

Tras confirmarse su liberación la noche del jueves, Oropeza sostuvo un diálogo con la líder opositora María Corina Machado, quien previamente había tildado la acción de "secuestro arbitrario" a plena luz del día.

"Un abrazo gigante. Venezuela será libre y habrá respeto y justicia para todos los ciudadanos", le manifestó Machado. Por su parte, el dirigente larense respondió: "Seguimos trabajando y seguimos esperando tu regreso".

La detención provocó una inmediata reacción por parte de congresistas estadounidenses, quienes cuestionaron el compromiso real del régimen interino con las condiciones de apertura pactadas internacionalmente.

El congresista Mario Díaz-Balart condenó enfáticamente el operativo: "Es inaceptable que la dictadora interina Delcy Rodríguez continúe con arrestos arbitrarios de opositores como Javier Oropeza, que están regresando a Venezuela. La transición democrática no es negociable".

En una línea similar, el representante Carlos A. Giménez remarcó las inconsistencias del régimen durante esta etapa de supervisión: "Esta es exactamente la razón por la que le he estado pidiendo al presidente Trump que tome medidas contra el régimen represivo en Venezuela... Tras comprometerse a liberar a los presos políticos y permitir el regreso de los exiliados, Delcy y Diosdado acaban de encarcelar de nuevo al líder opositor, el alcalde Javier Oropeza".

Giménez añadió que "estos matones mentirosos han demostrado que no se puede confiar en ellos" y exigió la entrega de Diosdado Cabello, sobre quien pesa una acusación penal federal, concluyendo con el reclamo de "elecciones LIBRES Y ABIERTAS AHORA".

Mientras Washington busca encauzar una salida negociada, las acciones del aparato policial bajo la órbita de Diosdado Cabello amenazan con descarrilar la confianza mínima requerida para consolidar la estabilidad y la justicia en el país.