Analista venezolano en Voz News: Los verdaderos carceleros del régimen siguen en el poder a pesar de la captura de Nicolás Maduro

Publicado por VozMedia Staff 17 de septiembre, 2026

A más de nueve meses de la captura de Nicolás Maduro, la realidad institucional de Venezuela continúa marcada por la impunidad y la vigencia de las estructuras de persecución estatal.

En una entrevista concedida a Karina Yapor para VOZ News, César Báez, productor de la revista Reason y del documental 'Escaping Venezuela', advirtió que la permanencia de figuras clave del chavismo impide hablar de una verdadera libertad en la nación sudamericana.

"Aún hay cientos de presos políticos", enfatizó Báez al analizar los informes recientes de organismos internacionales. El productor señaló que el principal obstáculo para la reconstrucción democrática radica en que los mandos del aparato de inteligencia y seguridad pública siguen operando sin restricciones.

"Diosdado Cabello, sobre el cual pesa una recompensa de 25 millones de dólares de la justicia estadounidense, es todavía el ministro de Interior... Mientras en las cárceles sigan habiendo presos por motivos políticos y de esos carceleros sigan en el poder, a muchos venezolanos se les hace difícil pensar que el país realmente haya cambiado", sostuvo.

Una historia real de resistencia y la amenaza del modelo estatista

El proyecto cinematográfico, cuya proyección anticipada se realizará el 30 de septiembre en Washington DC antes de su estreno oficial el 13 de octubre en Nueva York, articula la memoria del colapso venezolano mediante el testimonio de la familia Mora.

Propietarios de una próspera industria textil en la zona fronteriza, los Mora utilizaron su infraestructura logística para habilitar rutas de escape seguras a disidentes, periodistas y perseguidos políticos durante los años de mayor represión, hasta que el régimen capturó, encarceló y torturó a Carlos Mora.

Báez explicó que el documental no solo expone los atropellos cometidos por el aparato estatal, sino que funciona como un espejo reflexivo para las sociedades democráticas que hoy coquetean con propuestas de corte progresista y colectivista.

"Queremos que este documental no solamente lo vean personas que ya sean críticas del socialismo, sino también... quien se sienta atraído por estas ideas. Puede entender estos paralelismos que vamos a mostrar", afirmó.

Por su parte, Karina Yapor destacó la relevancia de este mensaje para audiencias que no han experimentado directamente las consecuencias del estatismo radical, subrayando el riesgo de que otras naciones de la región y de Occidente sigan una trayectoria similar por no advertir las señales a tiempo.

El documental reúne testimonios de destacados analistas, políticos y periodistas para ofrecer una radiografía completa de la transición desde la prosperidad democrática hasta la ruina institucional.