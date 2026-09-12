"Nuestra inacción será imperdonable": una carta bipartidista pide a Mike Johnson suspender el receso legislativo para regular la IA en medio de preocupación global

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de septiembre, 2026

En una dura carta dirigida al presidente de la Cámara, Mike Johnson, congresistas republicanos y demócratas están exigiendo suspender el receso legislativo hasta que el Congreso regule o apruebe salvaguardas sobre inteligencia artificial, según reveló el medio Axios este viernes.

“Para nuestros hijos, que habrán leído una historia postapocalíptica titulada 'Por qué el Congreso durmió' —probablemente escrita por una IA de agentes—, nuestra inacción será inexplicable e imperdonable", escribieron los legisladores, haciéndose eco de las recientes noticias que han generado zozobra y alarma mundial en torno a la ciberseguridad, los agentes descontrolados y el frenético avance de la IA.

La carta se produce apenas días después de que investigadores actuales y anteriores de Anthropic salieran a advertir públicamente que la IA podría representar un riesgo existencial para la humanidad en la próxima década. La seguidilla de denuncias inició con el investigador y exfuncionario de OpenAI y Anthropic Jacob Coxon y un jefe de seguridad de la propia Anthropic Evan Hubinger, con publicaciones que se volvieron virales al calcular en más de 10% la probabilidad de que la tecnología termine matando a toda la especie humana.

Posteriormente, se reveló un reporte de 154 páginas donde la propia Anthropic confirmó que Irán, los hutíes, China y Rusia ya intentaron usar su modelo Claude con fines militares y de espionaje; y este mismo viernes, Joe Benton, otro exinvestigador del equipo de seguridad de Anthropic, sumó su propia renuncia con otra advertencia: "Puede que no sobrevivamos a esto".

La carta, redactada por el representante Sam Liccardo (D-CA) y cofirmada por George Whitesides, Lori Trahan y Ted Lieu, sostiene que existe una necesidad de "acción urgente" para "abordar el riesgo catastrófico que representa la inteligencia artificial avanzada". El texto le exige a la Cámara "regresar a Washington de inmediato y permanecer en sesión hasta que el Congreso avance en salvaguardas bipartidistas significativas sobre IA". Según el propio documento, la Cámara retoma actividades el lunes, pero tiene programada apenas una semana más de trabajo antes de partir a un receso de mes y medio, con regreso recién previsto para el 9 de noviembre.

"Se le puede perdonar a cualquier estadounidense que crea que el Congreso sigue sin tomarse en serio los desafíos más urgentes de nuestra nación", plantea la carta, en un tono que busca contrastar la magnitud de las advertencias con la agenda legislativa actual.

Pese a la presión creciente de legisladores rasos, el liderazgo del Congreso respondió con silencio. Según Axios, Johnson tiene previsto someter a votación la próxima semana un proyecto de ley para frenar el impacto de los centros de datos en las facturas eléctricas de los estadounidenses, pero no dio ninguna señal de que la Cámara Baja vaya a votar alguna regulación de IA antes de las elecciones de noviembre. Un vocero de Johnson no respondió a las consultas del medio.

La carta también enumera proyectos bipartidistas ya presentados que, según sus firmantes, "merecen consideración, debate público, enmiendas reflexivas y acción". Entre ellos figura la Ley del Interruptor de Apagado para la IA, impulsada por Lieu junto al republicano Nathaniel Moran, que obligaría a todos los sistemas de inteligencia artificial a mantener un mecanismo que permita a los humanos frenarlos o desactivarlos. También mencionan la Ley FRONTIER, propuesta por Trahan junto al republicano Jay Obernolte, orientada a crear un marco regulatorio nacional para el desarrollo de nuevos modelos de IA.