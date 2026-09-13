El gobernador de Tennessee propone renombrar el Aeropuerto Internacional de Nashville en honor a Dolly Parton

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 12 de septiembre, 2026

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció una propuesta formal para rebautizar el Aeropuerto Internacional de Nashville con el nombre de la icónica cantante y filántropa Dolly Parton. La iniciativa del gobernador republicano se presentó días después del fallecimiento de la figura de la música country a los 80 años a causa de un cáncer.

"En un lugar donde Tennessee le da la bienvenida al mundo, es oportuno que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de la hija favorita de nuestro estado y reciba a los viajeros con el legado perdurable de la música, la generosidad, la fe y la amabilidad de Dolly", afirmó el gobernador Lee a través de un comunicado oficial.

El gobernador confirmó que ya ha sostenido conversaciones iniciales con los representantes de la cantante para avanzar en el proyecto. La propuesta responde además al respaldo masivo de más de 164.000 personas que han firmado una petición en línea.

La causa ha ganado un fuerte impulso popular tras el deceso de la artista y cuenta con el apoyo expreso de figuras como el representante estatal republicano Todd Warner y la cantante Sheryl Crow.

Desafíos normativos y el arraigo cultural en la infraestructura de transporte

El eventual cambio de denominación requerirá que la Autoridad del Aeropuerto Metropolitano de Nashville revise su normativa vigente sobre asignación de nombres.

La reglamentación actual establece que las instalaciones aeroportuarias solo pueden llevar el nombre de personas que hayan fallecido al menos dos años después.

La oficina del gobernador confirmó que tanto la propuesta oficial como la política de nombres serán analizadas por la junta de la autoridad aeroportuaria en su próxima sesión programada para el 17 de septiembre.

De concretarse, la terminal de Nashville se sumaría a una destacada lista de aeropuertos estadounidenses nombrados en honor a personalidades influyentes de la cultura, la política y el deporte, entre los que figuran el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump en West Palm Beach, el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong en Nueva Orleans y el Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali.

El tributo en el aeropuerto se suma a otras iniciativas institucionales impulsadas en el estado para perpetuar la memoria de la artista.

En el Senado de Tennessee, la legisladora estatal Jessie Seal presentó un proyecto de ley para designar oficialmente el 25 de septiembre como el Día "9 to 5", en homenaje a uno de los himnos musicales más reconocidos de la cantautora.