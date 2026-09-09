El petróleo vuelve a alcanzar los $100, espoleado por la escalada en Oriente Medio

Publicado por Israel Duro 9 de septiembre, 2026

El precio del barril de Brent del mar del Norte alcanzó este miércoles los 100 dólares, por primera vez desde finales de julio, ante el agravamiento de las hostilidades en Oriente Medio. El Brent para entrega en noviembre alcanzó brevemente 100,19 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en octubre, subía 1,46% a 94,39 dólares.

"El umbral de los 100 dólares es un nivel psicológico que tiene su peso en los mercados", apuntó Kathleen Brooks, analista de XTB a AFP.

La barrera de los $100, clave para la subida de tipos de los bancos centrales

Una vez superado ese nivel, "muchos bancos centrales no tendrán más opción que subir sus tipos de interés" para controlar la inflación, añade.Lo cual podría "encarecer los costes [de financiación] para las empresas y los particulares", con el consiguiente impacto en la actividad económica, consideró.

Algo que reiteró Fawad Razaqzada, analista de mercados de FOREX.com: "El conflicto en curso en Oriente Medio mantiene la preocupación por las interrupciones en el suministro, lo que a su vez inquieta a los inversores por las consecuencias inflacionistas del aumento de los precios del petróleo".

«Para la Reserva Federal, la combinación de un mercado laboral estadounidense resistente y la renovada presión de los precios de la energía son señales de línea dura. Una subida sostenida de los precios del petróleo podría revertir los avances en materia de inflación en los que los responsables políticos se han basado para justificar la bajada de los tipos de interés, al tiempo que ejercería presión sobre los consumidores y las empresas".

Nueva escalada en Oriente Medio

La escalada de precios refleja el aumento de la tensión en Oriente Medio, donde, a la reanudación de los combates entre EEUU e Irán, sin ningún tipo de negociación a la vista, se han sumado el intercambio de ataques entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes tras los ataques de los terroristas aliados de Irán contra petroleros y territorio saudíes.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite del régimen iraní, dijeron este miércoles que atacaron una base militar estadounidense en Jordania. EEUU respondió al intento de los Guardianes de la Revolución de atacar un buque de guerra hundiendo cinco petroleros iraníes, a lo que Teherán replicó atacando hasta a 20 embarcaciones en la zona.