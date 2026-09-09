US Open: Shelton lleva la locura a Flushing Meadows al doblegar a Alcaraz; Sabalenka sobrevive a Noskova y se verá con Pegula en semifinales

Publicado por Israel Duro 9 de septiembre, 2026

Ben Shelton llevó el delirio a las gradas de Flushing Meadows tras doblegar a uno de los grandes favoritos, Carlos Alcaraz, tras un maratoniano partido de 4 horas y media. El joven estadounidense aprovechó su poderoso saque para doblegar al español, que plantó cara en todo momento, pero pagó cara su desconexión durante el segundo y tercer set.

En el cuadro femenino, La bielorrusa Aryna Sabalenka resistió este martes una prueba de fuego ante la checa Linda Noskova para avanzar a sus sextas semifinales seguidas del Abierto de Estados Unidos, donde se reencontrará con la local Jessica Pegula.

El saque de Shelton y los errores no forzados de Alcaraz, clave

El partido nocturno, el más esperado por lo aficionados, comenzó igualado, pero Alcaraz consiguió imponerse en el primer set por un ajustado 7-6. Sin embargo, Shelton regresó con fuerza y borró al español en la segunda manga (1-6) y volvió a superarlo (6-3) en el tercero, en que el murciano mostró cierta mejoría.

El tercer set parecía haber recuperado al exnúmero 1 del mundo, que arrolló sin piedad al ídolo local por 6-1 y llegaba al supertiebreak lanzado. Sin embargo, Shelton, aferrado a su poderoso saque, y una serie de errores no forzados de Alcaraz, poco habituales en el español, consiguió alzarse con la victoria.

Shelton-Tiafoe, habrá un estadounidense en la final

El estadounidense se enfrentará en semifinales al su compatriota Frances Tiafoe, que logró una épica victoria ante el joven Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (10/6). Big Foe llegó a estar dos sets y 5-4 abajo pero un tembloroso Michelsen se disparó en el pie con dos doble faltas seguidas cuando servía para sellar el mayor triunfo de su carrera.

Tiafoe aprovechó la rendija para hilar una remontada que culminó en el super tiebreak después de cuatro horas y 39 minutos.

Michelsen, de 22 años, se derrumbó en lágrimas en brazos de Tiafoe por la brutal derrota. "Intenté mantener la compostura, y no lo hice muy bien", dijo ante la prensa. Tiafoe "me dijo muchas cosas personales muy amables: que era joven y algún día iba a estar ahí. Es un gran tipo por consolarme en ese momento". "He estado ahí y sé lo mucho que duele (...) Es uno de mis mejores amigos en el circuito", dijo Tiafoe.

A los 28 años, el estadounidense se ganó una tercera oportunidad en semifinales tras sus derrotas de 2022 ante Alcaraz y de 2024 frente a Taylor Fritz.

Sabalenka sobrevive a Noskova

La bielorrusa Aryna Sabalenka resistió este martes una prueba de fuego ante la checa Linda Noskova para avanzar a sus sextas semifinales seguidas del Abierto de Estados Unidos, donde se reencontrará con la local Jessica Pegula.

Esta maratónica jornada de cuartos de final arrancó con el triunfo de Sabalenka ante Noskova por 7-6 (7/1), 3-6 y 7-6 (10/7). La número uno mundial, que sigue sin fallar a su cita de semifinales desde 2020, necesitaba el triunfo para tener opciones de mantenerse en el liderato de la WTA.

Para salir de Nueva York como número uno está obligada a ganar el título y que su principal perseguidora, Elena Rybakina, no alcance las semifinales el miércoles en su cruce ante la china Zheng Qinwen, gran sensación del torneo.

Cuatro mujeres pueden salir de NY como número 1 del mundo

Si Rybakina fallara, abriría la puerta del número uno a tres jugadoras: Sabalenka, Pegula y Coco Gauff, todas ellas obligadas a ganar el título. Pero todos los cálculos de Sabalenka estuvieron cerca de ser dinamitados por Noskova, quien a los 21 años está trasladando a las pistas rápidas su enorme talento en hierba.

Con un recital al servicio (18 aces) y mucha sangre fría, la checa no se vino abajo cuando cedió el primer set en el tiebreak tras haber empezado 4-1 abajo. Noskova le arrebató después el primer set en todo el torneo a Sabalenka y la puso contra la pared en el parcial definitivo al adelantarse por 4-2.

Con todo en juego, Sabalenka sacó su garra para llevar el partido a un taquicárdico super tiebreak, en el que ambas se devolvieron golpe a golpe hasta un fulminante ace en segundo saque de la bielorrusa para sellar el triunfo.

"Qué batalla, qué increíble jugadora es ella. Me esforcé hasta el límite en este partido", reconoció Sabalenka en declaraciones recogidas por AFP, antes de explicar la fórmula que encontró para escapar. "Honestamente pensé que el partido se había acabado y eso me ayudó a relajarme e ir por mis golpes", explicó.

Pegula-Sabalenka por tercer año consecutivo

Por tercer año seguido, en la ruta de Sabalenka se cruzará Jessica Pegula, a la que venció en la final de 2024 y en las semifinales de 2025. La número tres mundial intentará vengar esas derrotas después del peleado triunfo de martes ante la también estadounidense Emma Navarro por 3-6, 6-4 y 6-3.

"Fue realmente duro", dijo Pegula tras las dos horas y 21 minutos de batalla en la que ambas se repartieron nueve breaks. "Fue muy físico, húmedo. No saqué mi mejor servicio y tuve que enfrentar muchos demonios ahí afuera", afirmó Pegula, que a sus 32 años sigue peleando por su primera corona de Grand Slam.