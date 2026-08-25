Trump destina más de 100 millones de dólares para transformar los almuerzos escolares

Publicado por Diane Hernández 25 de agosto, 2026

La Administración Trump anunció una inversión de más de 100 millones de dólares para fortalecer los programas de alimentación escolar en el país, con nuevos fondos destinados a infraestructura, compra de productos locales e investigación sobre nutrición infantil.

La iniciativa, denominada Harvest to Hallways, fue presentada este lunes por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., como parte de la agenda Make America Healthy Again.

Nuevas cocinas y más alimentos locales

El Departamento de Agricultura (USDA) destinará 50 millones de dólares adicionales a mejorar la infraestructura de las cafeterías escolares, incluyendo la compra de estufas y equipos de refrigeración. Estos recursos se suman a 20 millones previamente anunciados para equipamiento de los programas de almuerzo escolar.

Además, el USDA ofrecerá hasta 25 millones de dólares adicionales a través del programa Farm to School, destinado a facilitar que las escuelas incorporen alimentos producidos localmente y, al mismo tiempo, abrir nuevos mercados para agricultores y ganaderos estadounidenses.

“Estamos conectando las escuelas con los agricultores y ganaderos de sus propias comunidades” y proporcionando a los profesionales de nutrición escolar los equipos necesarios para preparar “comida real”, explicó Rollins.