María Corina Machado sobre acuerdo petrolero con EEUU: “La inversión requiere la legitimidad y estabilidad de un Gobierno democrático en Venezuela”

Publicado por Williams Perdomo 3 de septiembre, 2026

María Corina Machado fijó su posición sobre el acuerdo de gran escala en materia energética anunciado entre el Gobierno de Estados Unidos y el régimen venezolano y advirtió que todavía se desconoce su verdadero alcance. La dirigente sostuvo que cualquier inversión petrolera de gran magnitud requiere la legitimidad y estabilidad de un gobierno democrático.

“¿Quién firma? ¿Qué es lo que realmente se firma? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién da las garantías? ¿Cómo beneficia esto a los venezolanos?”, preguntó Machado en un video publicado en sus redes sociales.

La líder venezolana explicó que esperó unos días antes de hablar sobre el acuerdo con el propósito de recabar la mayor cantidad de información posible sobre un asunto que, según dijo, ha generado “una profunda preocupación por las implicaciones que tiene para el futuro de nuestro país”.

Machado subrayó que el petróleo es solo una parte de la reconstrucción que necesita Venezuela y afirmó que cualquier inversión de gran escala debe estar acompañada de un plan que permita que el país funcione de manera integral.

“Necesitamos que el país entero funcione, que las cadenas de valor se integren, que se genere suficiente electricidad y que haya capacidad operativa en los puertos”, afirmó.

También defendió el potencial estratégico de Venezuela y su relación con Estados Unidos, al que definió como “el socio principal que Venezuela necesita para desarrollar a plenitud su valor estratégico”.

Sin embargo, enfatizó que los recursos del país pertenecen a los venezolanos. “El patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano”, sostuvo.

Transparencia, legalidad y eficiencia

Para Machado, cualquier asociación energética debe beneficiar “a los venezolanos, los Estados Unidos, las empresas, los inversionistas, los mercados y los trabajadores” y desarrollarse bajo “los principios innegociables de transparencia absoluta, legalidad y eficiencia”.

La dirigente planteó que Venezuela necesita atraer capitales e inversiones sostenidas a largo plazo, bajo un esquema de rentabilidad, certeza y seguridad, acompañado de una reducción real del riesgo país.

“La cuestión clave es cómo hacerlo y la respuesta es una asociación sólida de beneficio mutuo, como yo siempre he dicho, ganar-ganar o win-win”, afirmó.

Respaldo del congresista Carlos Giménez

vinculó la prosperidad del país con el fin del régimen y el retorno de la democracia.



“Respaldo inequívocamente a la verdadera líder de Venezuela, @MariaCorinaYA, sus palabras como siempre magistrales”,

El congresista agregó: “De la única manera que tenderemos una Venezuela próspera es con el fin del régimen asesino y el regreso de la democracia”. Las declaraciones de Machado recibieron el respaldo del congresista estadounidense Carlos Giménez, quien expresó su apoyo a la dirigente venezolana y“Respaldo inequívocamente a la verdadera líder de Venezuela, @MariaCorinaYA, sus palabras como siempre magistrales”, escribió Giménez en su cuenta de X.

El congresista agregó: “De la única manera que tenderemos una Venezuela próspera es con el fin del régimen asesino y el regreso de la democracia”.

Los cinco pilares del plan energético

Machado recordó que en marzo pasado, durante CERAWeek en Houston, presentó un plan energético construido sobre cinco pilares fundamentales.

El primero es un marco legal transparente, con reglas aprobadas públicamente por una Asamblea Nacional legítima, “no por decreto ni a puerta cerrada”.

El segundo es una institucionalidad técnica, mediante una agencia de hidrocarburos venezolana independiente. El objetivo, explicó, es que el Estado deje de ser “juez y parte, operador y fiscalizador” y pase a ser “un regulador serio”.

El tercer pilar contempla licitaciones públicas y abiertas, con reglas claras publicadas de antemano y resultados transparentes, “sin adjudicaciones a dedo, todo a la vista de los ciudadanos, sin favores, solo por mérito”.

El cuarto es un régimen fiscal competitivo y estable, capaz de atraer inversiones de miles de millones de dólares y, al mismo tiempo, garantizar ingresos justos para Venezuela cuando aumenten los precios del petróleo.

El quinto contempla seguridad jurídica y arbitraje internacional, con respeto estricto de los contratos y sometimiento a instancias de arbitraje internacional.

Según Machado, este esquema permitiría generar “los incentivos y las garantías indispensables para hacer que las inversiones sean grandes y duraderas”.

La dirigente sostuvo que la reconstrucción de Venezuela requiere además transformaciones en educación, tecnología, seguridad ciudadana e infraestructura financiera.

“Los venezolanos sabemos que no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por el voto popular”, afirmó.