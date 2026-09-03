El régimen iraní ataca objetivos de EEUU en Kuwait y desafía las advertencias de Trump

Publicado por Carlos Dominguez 3 de septiembre, 2026

Irán lanzó este jueves un nuevo ataque contra objetivos militares estadounidenses en Kuwait, en una escalada que ignora las amenazas directas del presidente Donald Trump y tensa aún más el conflicto en Oriente Medio.

El domingo se rompió la tregua de un mes. Estados Unidos bombardeó sistemas iraníes en Ormuz y el miércoles Trump dijo en la Casa Blanca que el ataque "destruyó mucho más que su radar" y que puede lanzar otro cuando quiera.

Según informó AFP, el Ejército kuwaití interceptó misiles y drones lanzados desde Irán. Teherán reivindicó el ataque y dijo haber impactado la base aérea de Ahmad al Jaber, usada por Estados Unidos y sus aliados.

El régimen iraní también afirmó haber atacado la base aérea de Al Minhad, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), aunque Abu Dabi no reportó ningún incidente de este tipo, lo que deja abierta la duda sobre el alcance de ese segundo frente.

Kuwait denuncia una amenaza a su seguridad

Kuwait condenó la acción como una "amenaza directa para su seguridad y estabilidad" y una "grave violación de las normas del derecho internacional", subrayando la gravedad de que su territorio sea usado como escenario de la confrontación entre Washington y Teherán.

La ofensiva llega un día después de que Teherán prometiera hacer "pedazos" al "enemigo estadounidense", en respuesta a bombardeos que, según el régimen iraní, golpearon su territorio e impactaron incluso una ceremonia nupcial.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, calificó ese bombardeo como un "crimen de guerra" y lo presentó como parte de una "lucha desesperada" de Estados Unidos por ocultar su fracaso.

El Comando de EEUU para Oriente Medio, por su parte, negó haber atacado deliberadamente a la población civil y afirmó que sus fuerzas "nunca atacan a civiles, a diferencia de los Guardianes de la Revolución", en un cruce de acusaciones.

“Nueva estrategia” iraní y guerra de declaraciones

Teherán advirtió el miércoles que aplicará una "nueva estrategia" en la guerra que, según su relato, iniciaron EEUU e Israel contra la República Islámica a finales de febrero.

Mohsen Rezai, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del régimen, escribió en X que "pronto verán que la nueva estrategia de Irán en el campo de batalla, en la diplomacia y en la confrontación del bloqueo económico, hará pedazos sus cimientos", sin detallar en qué consistirá ese giro.