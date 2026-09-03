Ecuador: Estados Unidos hunde un barco presuntamente utilizado para apoyar a los narcotraficantes

Publicado por Williams Perdomo 3 de septiembre, 2026

El Ejército de Estados Unidos interceptó y hundió una embarcación que supuestamente era utilizada para apoyar operaciones de narcotráfico en el mar de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, informaron funcionarios estadounidenses este miércoles.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) señaló en una publicación en X que sus fuerzas interceptaron la embarcación, que operaba como una "estación flotante de reabastecimiento" para apoyar a Los Choneros en aguas internacionales del Pacífico oriental. La operación se realizó "en coordinación y colaboración con el Gobierno de Ecuador".

Según Southcom, la embarcación fue registrada sin incidentes y las personas que se encontraban a bordo fueron entregadas a las autoridades ecuatorianas. Un video de baja calidad difundido junto al mensaje muestra a hombres armados abordando una embarcación que posteriormente fue destruida.

"Estamos tomando medidas decisivas para desmantelar y destruir sofisticadas redes logísticas utilizadas por narcoterroristas para traficar drogas y propagar la violencia en todo el hemisferio occidental", afirmó el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, en la publicación.

La operación se produjo después de otra acción similar realizada el viernes, en la que las fuerzas estadounidenses destruyeron otra embarcación vinculada a la organización criminal ecuatoriana, considerada uno de los principales grupos dedicados al narcotráfico y la extorsión en el país.

Familiares buscan a pescadores desaparecidos

Mientras Estados Unidos informaba sobre la operación, en la ciudad portuaria ecuatoriana de Manta un grupo de familiares de pescadores buscaba información sobre sus seres queridos después de perder contacto con ellos.

"Son pescadores, luchan por llevar comida a nuestros hogares, a nuestros hijos. Queremos respuestas, queremos saber de ellos, si están bien", declaró a AFP Olivia Holguín, hermana del capitán de una de las embarcaciones.

Según los familiares, el barco salió el viernes para realizar una jornada de pesca y la tripulación informó que había visto helicópteros y embarcaciones militares acercándose.

AFP no pudo verificar si esa embarcación era la misma que fue destruida por las fuerzas estadounidenses.

Más de 200 muertos en operaciones contra embarcaciones

El Ejército estadounidense puso en marcha hace un año la operación Southern Spear. El presidente Donald Trump sostiene que Washington se encuentra, en la práctica, en guerra contra los cárteles de la droga que operan desde América Latina.