Leagues Cup: el Toluca y el Monterrey se jugarán el título

Publicado por AFP 3 de septiembre, 2026

El Toluca y el Monterrey se enfrentarán el domingo en la final de la Leagues Cup luego de vencer el miércoles 2-0 al León y 5-4 al América en penales, respectivamente, en las semifinales disputadas en Estados Unidos. En una debacle para la MLS, por primera vez en la historia del torneo, las semifinales fueron disputadas exclusivamente por equipos mexicanos.

Tanto la final entre Toluca y Monterrey como el partido por el tercer lugar entre León y América se jugarán el domingo en el estadio Shell Energy, en Houston, Texas.

Debacle de la MLS

En la primera semifinal jugada entre equipos dirigidos por entrenadores argentinos en el estadio Shell Energy, el Toluca de Antonio Mohamed se impuso 2-0 al León de Javier Gandolfi. Los Diablos Rojos llegaron por primera vez a la final de la Leagues Cup, título que les falta bajo el mando del Turco Mohamed.

"Estamos en otra final y eso no es fácil", dijo Mohamed. "Fuimos muy superiores al rival, que prácticamente no tuvo oportunidades de gol, y nosotros tuvimos muchísimas". Con esta eliminación terminó la racha de ocho partidos sin perder que tenía La Fiera, adiestrada por el argentino Javier Gandolfi.

El 1-0 derivó de un tiro de esquina al minuto 41. El Toluca cobró por la punta derecha, y tras un par de rechazos defensivos, el defensa uruguayo Federico Pereira conectó un disparo desde la media luna para marcar.

En el minuto 69, el equipo escarlata comenzó un contragolpe. En el último cuarto del campo, el delantero uruguayo Federico Viñas combinó con Jorge Díaz Price y al recibir la devolución firmó el 2-0 con un toque frente al portero.

El León terminó el partido con 10 jugadores por la expulsión del defensa colombiano Jhohan Romaña en el 75, por segunda amonestación. Por su parte, el Toluca sufrió la expulsión del defensor uruguayo Bruno Méndez, en el 89, también por segunda tarjeta amarilla.

Almeyda, una final en tres meses

La segunda semifinal se jugó en el estadio Dignity Health Sports Park, en Carson, California. Tras un empate 2-2 en tiempo regular, los Rayados del Monterrey dirigidos por el argentino Matías Almeyda derrotaron en penales 5-4 a las Águilas del América del entrenador uruguayo Guillermo Almada.

"En tres meses lograr una final nos está marcando el camino correcto", dijo Almeyda, quien asumió el mando del Monterrey en junio. "Ahora vamos a enfrentar a un equipo ganador con un técnico ganador, que tienen tiempo trabajando juntos. Va a ser una buena final", añadió.

Diego Rossi adelantó a los Rayados 1-0 de manera fortuita. El uruguayo mandó un servicio desde el sector derecho, y el balón techó sorpresivamente al portero Rodolfo Cota. El 1-1 cayó en el minuto 57 y fue obra del defensa Ramón Juárez, quien tomó el lugar que dejó vacante el uruguayo Sebastián Cáceres, fichado en la víspera por el Celta de Vigo.

Alan Cervantes consiguió el 2-1 para la voltereta en el 64, con un disparo desde fuera del área que superó el lance del arquero argentina Esteban Andrada.

El argentino Lucas Ocampos firmó el 2-2 pocos minutos después con un penal marcado por una discutida falta sobre Orbelín Pineda. "No es un error, es un horror la decisión del VAR que tendría que haber ayudado al árbitro y terminó siendo decisivo en el resultado", consideró Almada.

El uruguayo reconoció que "el pecado nuestro fue haber fallado situaciones que tuvimos para liquidar el partido".

En las tandas de penales, Alan Cervantes falló por el América y el belga Hugo Cuypers hizo el cobro decisivo por el Monterrey.