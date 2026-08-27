La OMS declara a Uganda libre de ébola tras 42 días sin nuevos casos

Publicado por Carlos Dominguez 27 de agosto, 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio este jueves por cerrado el brote de ébola en Uganda. El anuncio llega después de que el país encadenara 42 días sin un caso nuevo, el plazo que se usa para considerar extinguida la transmisión.

El último paciente confirmado —un caso importado— recibió el alta el 16 de julio de 2026. Desde entonces no se documentó ningún contagio ligado a esa persona, según informó la OMS en X.

Un brote pequeño, pero importado

Según informó AFP, Uganda contabilizó 20 casos y dos muertes. Casi todos los infectados habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), donde la epidemia sigue siendo grave.

La OMS felicitó al Gobierno ugandés, al personal sanitario y a los socios internacionales por haber contenido el foco y haber evitado que se extendiera por el país.