Murió Ratko Mladic, el 'carnicero de Bosnia' condenado a cadena perpetua por genocidio

Publicado por Williams Perdomo 27 de agosto, 2026

Ratko Mladic, exjefe militar de los serbobosnios y condenado a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, murió este jueves mientras cumplía su sentencia en La Haya. Tenía 84 años.

Mladic, conocido como el carnicero de Bosnia por su papel en la masacre de Srebrenica de 1995, había sufrido varios derrames cerebrales en los últimos meses, según informó AFP. La cadena pública serbia RTS también reportó su muerte.

El excomandante militar serbobosnio cumplía una condena a cadena perpetua después de que un tribunal de la ONU lo declarara culpable en 2017 por su responsabilidad en crímenes cometidos durante la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995. La sentencia fue confirmada en apelación en 2021.

Las autoridades serbias y la familia de Mladic habían solicitado que fuera liberado debido al deterioro de su estado de salud, pero el tribunal de La Haya rechazó esas peticiones.

El papel de Mladic en la guerra de Bosnia

Mladic fue la figura militar de un liderazgo serbobosnio que también estuvo integrado por el expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic y el antiguo líder político serbobosnio Radovan Karadzic.

La guerra de Bosnia, que se extendió entre 1992 y 1995, dejó alrededor de 100.000 muertos y 2,2 millones de desplazados.

La masacre de Srebrenica fue la atrocidad más conocida del conflicto. En julio de 1995, las fuerzas serbobosnias bajo el mando de Mladic ejecutaron a unos 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios que habían buscado refugio en un enclave que debía estar protegido por Naciones Unidas.

Las víctimas fueron llevadas de la zona y posteriormente asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, algunas de las cuales fueron posteriormente excavadas y los restos trasladados para intentar ocultar las pruebas de los crímenes.

Los pocos sobrevivientes relataron asesinatos, torturas y violaciones cometidos por las fuerzas serbobosnias.

16 años prófugo

En noviembre de 1995, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) acusó a Mladic. Aunque fue apartado de su cargo militar, permaneció prófugo durante otros 16 años.

Durante los primeros años de su huida vivió con comodidades y recibió protección de sectores militares en Serbia, donde algunas personas todavía lo consideran un héroe.

La presión sobre él aumentó después de que Milosevic perdiera el poder en 2000. Finalmente, Mladic fue arrestado en mayo de 2011 y trasladado a La Haya.