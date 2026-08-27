Murió Ratko Mladic, el 'carnicero de Bosnia' condenado a cadena perpetua por genocidio
El excomandante militar serbobosnio cumplía una condena a cadena perpetua después de que un tribunal de la ONU lo declarara culpable en 2017 por su responsabilidad en crímenes cometidos durante la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995. La sentencia fue confirmada en apelación en 2021.
Ratko Mladic, exjefe militar de los serbobosnios y condenado a cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, murió este jueves mientras cumplía su sentencia en La Haya. Tenía 84 años.
Mladic, conocido como el carnicero de Bosnia por su papel en la masacre de Srebrenica de 1995, había sufrido varios derrames cerebrales en los últimos meses, según informó AFP. La cadena pública serbia RTS también reportó su muerte.
El excomandante militar serbobosnio cumplía una condena a cadena perpetua después de que un tribunal de la ONU lo declarara culpable en 2017 por su responsabilidad en crímenes cometidos durante la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995. La sentencia fue confirmada en apelación en 2021.
Las autoridades serbias y la familia de Mladic habían solicitado que fuera liberado debido al deterioro de su estado de salud, pero el tribunal de La Haya rechazó esas peticiones.
El papel de Mladic en la guerra de Bosnia
Mladic fue la figura militar de un liderazgo serbobosnio que también estuvo integrado por el expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic y el antiguo líder político serbobosnio Radovan Karadzic.
La guerra de Bosnia, que se extendió entre 1992 y 1995, dejó alrededor de 100.000 muertos y 2,2 millones de desplazados.
La masacre de Srebrenica fue la atrocidad más conocida del conflicto. En julio de 1995, las fuerzas serbobosnias bajo el mando de Mladic ejecutaron a unos 8.000 hombres y niños musulmanes bosnios que habían buscado refugio en un enclave que debía estar protegido por Naciones Unidas.
Las víctimas fueron llevadas de la zona y posteriormente asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, algunas de las cuales fueron posteriormente excavadas y los restos trasladados para intentar ocultar las pruebas de los crímenes.
Los pocos sobrevivientes relataron asesinatos, torturas y violaciones cometidos por las fuerzas serbobosnias.
16 años prófugo
En noviembre de 1995, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) acusó a Mladic. Aunque fue apartado de su cargo militar, permaneció prófugo durante otros 16 años.
Durante los primeros años de su huida vivió con comodidades y recibió protección de sectores militares en Serbia, donde algunas personas todavía lo consideran un héroe.
La presión sobre él aumentó después de que Milosevic perdiera el poder en 2000. Finalmente, Mladic fue arrestado en mayo de 2011 y trasladado a La Haya.
“La personificación del mal”
Durante las audiencias protagonizó varios enfrentamientos verbales con los jueces. Describió el tribunal como un “hijo de las potencias occidentales” y se presentó como un objetivo de la alianza de la OTAN.
En 2017 fue condenado a cadena perpetua. La sentencia fue ratificada en 2021.
El tribunal también lo declaró culpable de participar en una campaña más amplia de limpieza étnica destinada a expulsar a musulmanes y bosnios de zonas estratégicas para establecer una llamada Gran Serbia.
Tras su condena, el antiguo alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, lo describió como “la personificación del mal”.
A pesar de la condena internacional, Mladic continuó siendo venerado por algunos serbios, que lo consideraban un comandante militar que había defendido a su pueblo.