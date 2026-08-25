Trump propone rebautizar el lago Ontario como “lago América” en medio de la disputa comercial con Canadá

Publicado por Carlos Dominguez 25 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este martes que estudia cambiar el nombre del lago Ontario por el de “lago América”, en un nuevo gesto de presión hacia Canadá en plena escalada de la guerra comercial entre ambos países.

El anuncio se produce después de que Ottawa respondiera con aranceles de represalia de entre el 15 % y el 50 % a los gravámenes del 50 % que Washington impuso el sábado sobre unos $20.000 millones en productos canadienses, tras el fracaso de las negociaciones comerciales.

Guerra comercial y choque con el premier de Ontario

Trump hizo el anuncio a través de su red social Truth Social, donde escribió que Washington “está considerando seriamente” el cambio de nombre “dado que no esperamos seguir haciendo muchos negocios con Ontario”. Acompañó el mensaje con un mapa en el que las palabras “Lago Ontario” aparecen tachadas y sustituidas por “Lago América” en grandes letras doradas, junto a una bandera estadounidense.

El lago Ontario es uno de los cinco Grandes Lagos situados en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Comparte nombre con la provincia canadiense de Ontario, que lo bordea junto al estado de Nueva York. En su orilla noroeste se encuentra Toronto, la ciudad más poblada de Canadá.

La propuesta también refleja el enfrentamiento personal que mantiene con el primer ministro de Ontario, Doug Ford. El lunes, Ford respondió con dureza a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense y le mandó "al diablo", al tiempo que advirtió que la provincia podría aplicar un recargo a las exportaciones de electricidad hacia Estados Unidos.