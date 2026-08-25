Jeffries se reúne con Kushner, recibe críticas y promete ir contra el “cartel de Trump”

Publicado por Joaquín Núñez 25 de agosto, 2026

Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes, defendió su reunión privada con Jared Kushner después de recibir críticas desde sectores de su propio partido por haberse sentado con el yerno y enviado del presidente Donald Trump.

La reunión trascendió públicamente el domingo 23 de agosto, cuando The New York Times informó que Jeffries y Kushner habían mantenido un encuentro privado en Nueva York en las semanas anteriores. Según cinco personas con conocimiento de la conversación citadas por el diario, ambos discutieron posibles áreas de cooperación y puntos en común.

Un día después, Jeffries publicó un video en X donde afirmó que había aceptado reunirse con Kushner para hablar sobre la “crisis de asequibilidad”, pero aseguró que eso no significaba que los demócratas fueran a darle un “pase” al entorno de Trump después de las elecciones de medio término.

En diálogo con CNN, Jeffries se expresó sobre su encuentro con Kushner: "Tenemos la responsabilidad de resolver problemas y, a veces, eso implica reunirnos con personas de la oposición para identificar cuáles serán las oportunidades que nos permitan abordar los temas que el pueblo estadounidense definitivamente quiere que abordemos, lo cual, desde nuestro punto de vista, es la realidad de que el costo de vida en este país es demasiado alto".

Momentos después, el periodista Wolf Blitzer le preguntó si había llegado a algún tipo de acuerdo en la reunión. "No, fue simplemente una conversación de alto nivel sobre temas de actualidad", respondió el demócrata.

Entre quienes criticaron el encuentro estuvieron James Carville, veterano estratega demócrata, y Tommy Vietor, exasesor del presidente Barack Obama y actual comentarista político en Pod Save America.

"Esta gente es una pandilla de delincuentes y traidores, y no te reúnes con ellos. No te reúnes con ellos. (...) Tenemos que arrastrar a [Kushner] ante un comité y averiguar qué tratos secretos, qué m*** de burdel está tramando con Steve Witkoff y todos los demás. No vamos a ser amables contigo. No nos caes bien”, dijo Carville en una reciente entrevista.

En cuanto a Vietor, sostuvo que Kushner debería responder ante el Congreso por sus actividades y vínculos empresariales: “Jared Kushner no tiene un puesto real en el Gobierno, solo usa sus conexiones familiares para obtener dinero de los autócratas del Golfo y financiar negocios corruptos”.