ANÁLISIS
Trump exige el fin de las ejecuciones en Irán tras el aumento constante desde el inicio de la guerra
En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente afirmó que la "fallida república islámica de Irán" no paga a gran parte de los militares mientras "asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca".
El presidente Donald Trump reclamó este martes el cese inmediato de las ejecuciones en Irán de personas vinculadas a las protestas de principios de año, anteriores al estallido de la guerra en Oriente Medio.
En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente afirmó que la "fallida república islámica de Irán" no paga a gran parte de los militares mientras "asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca". Calificó la situación de "crisis humanitaria de proporciones épicas" y exigió que se detenga "Ahora".
Desde el inicio del conflicto armado, el 28 de febrero, las ejecuciones llevadas a cabo por el régimen iraní han aumentado de forma constante. Según la ONU, al menos 56 personas han sido ejecutadas por cargos de seguridad nacional desde el 19 de marzo, y más de un centenar corren riesgo de correr la misma suerte. No obstante, según informó AFP, no está claro qué información concreta impulsó el mensaje presidencial de este martes.
Más de 30 países condenan las ejecuciones del régimen iraní
Más de 30 naciones, entre ellas Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron a mediados de agosto el uso de la pena de muerte en Irán y denunciaron que el régimen la emplea para "silenciar la disidencia".
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Al comunicado se sumaron también Albania, Austria, Australia, Bélgica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas.
Los firmantes "condenan en los términos más firmes las ejecuciones en curso de manifestantes y el uso de la pena capital" por parte de Teherán. "El uso de la pena de muerte para silenciar la disidencia, intimidar a las comunidades y castigar a personas que ejercen sus derechos humanos nunca puede justificarse", afirmaron.
Protestas y represión
Organizaciones de derechos humanos con sede en el extranjero registraron un balance mucho mayor. Según HRANA, al menos 7.007 personas murieron durante las protestas (6.488 manifestantes y 236 menores), y miles de casos adicionales siguen bajo investigación. Las mismas fuentes denunciaron que las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes.
Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó el año pasado a más de 2.150 personas, convirtiéndose de nuevo, con diferencia, en el país que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo después de China.