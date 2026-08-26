Kylian Mbappé destroza a la Real Sociedad con un triplete y sitúa al Real Madrid en lo más alto de la clasificación

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 26 de agosto, 2026

(Con información de AFP)- El Real Madrid subió provisionalmente a la primera posición de la clasificación de La Liga tras imponerse por 4-1 a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, en encuentro aplazado correspondiente a la jornada inaugural del campeonato español.

La contundencia del resultado permite a los merengues desplazar al Sevilla en lo más alto de la tabla gracias a un mejor balance goleador en este arranque de temporada.

El duelo marcó además el regreso oficial de José Mourinho al banquillo madridista ante su público. La apuesta por el rigor, el trabajo colectivo y la efectividad encontró en Kylian Mbappé a su ejecutante perfecto, firmando tres de las cuatro anotaciones del cuadro local.

De las dudas iniciales al golpe de autor de Mbappé

El choque arrancó con un Real Madrid volcado en imponer condiciones, aunque el orden defensivo de la Real Sociedad generó momentos de atasco. Las facilidades en el repliegue permitieron incursiones visitantes que exigieron intervenciones de mérito por parte de Thibaut Courtois.

La insistencia blanca encontró recompensa en el tramo final del primer tiempo, cuando Mbappé aprovechó un pase al espacio, desbordó a su marca y envió el balón a la escuadra en el minuto 40. Sin embargo, el esfuerzo pareció diluirse momentáneamente tras el empate de Luka Sucic en el 44, aprovechando un rechace en el área.

"El primer tiempo fue difícil para nosotros", admitió Mourinho al finalizar el partido, valorando no obstante el temple de sus dirigidos para rehacerse tras el golpe encajado.

Reacción tras el descanso y sentencia en el Bernabéu

El paso por los vestuarios sirvió para ajustar la presión y aumentar las revoluciones sobre el césped. "La charla al descanso hizo que mejoráramos muchas cosas", aseguró el centrocampista uruguayo Fede Valverde en declaraciones a la televisión oficial del club.

La reanudación desató la mejor versión ofensiva del bloque madrileño. En el minuto 60, Mbappé convirtió a placer tras culminar una pared rápida con Jude Bellingham. El propio volante inglés gestó poco después la acción del 3-1, peleando un balón dividido en la línea de fondo que sirvió para que Vinícius empujara el balón a la red en el 68.

Mbappé cerró su gran noche en el minuto 80 definiendo por encima de Alex Remiro tras asistencia de Vinícius. Con este resultado, el equipo donostiarra encaja su segunda derrota consecutiva, mientras que la escuadra blanca consolida su pleno de triunfos.

En la rueda de prensa posterior, Mourinho no escatimó elogios hacia la figura del atacante francés: "Este tío es increíble. Le veo con mucha hambre de hacer historia en el Real Madrid".