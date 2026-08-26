La Embajada de EEUU moviliza asistencia mientras busca a decenas de sus ciudadanos tras las devastadoras inundaciones en Nepal

Varias casas parcialmente sumergidas en barro a lo largo de la ribera de un río tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, en el distrito de Nuwakot.PRABIN RANABHAT / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 26 de agosto, 2026

Decenas de ciudadanos de Estados Unidos y Canadá figuran entre las cientos de personas reportadas como desaparecidas tras las repentinas inundaciones y desprendimientos de tierra que azotaron la región fronteriza entre Nepal y Tíbet.

Las autoridades locales confirman, según reporta la BBC, que el balance de víctimas mortales supera ya las 160 personas, mientras los equipos de rescate avanzan con dificultad entre lodazales y estructuras destruidas.

De acuerdo con los registros de la policía nepalí y el Ministerio de Turismo, cientos de turistas continúan en paradero desconocido. Entre los extranjeros afectados se contabilizan 54 estadounidenses, 24 canadienses, más de un centenar de ciudadanos indios y decenas de viajeros procedentes del Reino Unido y otros países.

Alerta diplomática y despliegue de asistencia consular

El Departamento de Estado de EEUU confirmó que sigue de cerca la situación de sus connacionales en la zona afectada. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Nepal emitió un comunicado oficial expresando su pesar por las pérdidas humanas en el distrito de Rasuwa y las comunidades río abajo debido a la crecida del río Bhote Koshi.

"Estamos profundamente entristecidos por la trágica pérdida de vidas y la devastación causada por la inundación del Bhote Koshi", manifestó la delegación diplomática estadounidense en su declaración oficial, añadiendo que mantiene "estrecho contacto con las autoridades nepalíes".

La representación diplomática norteamericana emitió además advertencias de seguridad para sus ciudadanos en las zonas aledañas a los ríos Bhote Koshi, Trishuli y Narayani. La embajada instó a la población a alejarse de las orillas, buscar terrenos elevados y evitar el tránsito por rutas restringidas como la vía Galchhi–Nuwakot–Rasuwa–Syafrubesi.

Infraestructuras arrasadas en un punto estratégico

La catástrofe golpeó con fuerza al distrito de Rasuwa, una zona estratégica que sirve de paso hacia populares rutas de senderismo como el valle de Langtang y la ruta de peregrinación hacia el monte Kailash.

Un torrente de lodo, rocas y escombros destruyó viviendas, puentes y tramos de carreteras clave, dejando a diversas comunidades aisladas. Estimaciones preliminares del gobierno nepalí cifran los daños en infraestructuras viales en más de 98 millones de dólares.

El origen del desastre generó especulaciones iniciales sobre un posible sismo. Sin embargo, análisis del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicaron que las señales sísmicas registradas fueron consecuencia directa de un masivo deslizamiento de tierra y nieve en la ladera de la montaña.

Las labores de búsqueda se extienden también al lado chino de la frontera, donde medios estatales de ese país reportaron víctimas mortales y cientos de personas sin localizar en el puerto de Gyirong.