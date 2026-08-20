ANÁLSIS
El izquierdista El Sayed quiere ir más allá que Sanders y pide un "control público" de la IA en la carrera al Senado por Míchigan
En el podcast Head in the Office, le preguntaron si apoyaba la propiedad pública de empresas como las que propone Sanders. El candidato respondió: "Estoy de acuerdo en que necesitamos la propiedad pública, pero también en que necesitamos algún tipo de sistema de control público".
El candidato de izquierdas al Senado por Míchigan, Abdul El Sayed, afirmó que quería "ir un paso más allá" con respecto al modelo de Bernie Sanders de propiedad pública de las grandes empresas de inteligencia artificial. Abogó por "algún tipo de sistema de control público".
El Sayed, exdirector de salud del condado de Wayne, construyó su campaña sobre propuestas como Medicare para todos, el fin de la ayuda militar a Israel y la reforma del financiamiento electoral. Su victoria confirma el avance de las posturas más radicales dentro del Partido Demócrata, pero también eleva el riesgo de alienar a votantes moderados en un estado que Donald Trump ganó por un estrecho margen en 2024.
Más izquierdista que Bernie Sanders
En el podcast Head in the Office, le preguntaron a El Sayed si apoyaba la propiedad pública de empresas como las que propone Sanders. El candidato respondió: "De hecho, quiero ir un paso más allá. Estoy de acuerdo en que necesitamos la propiedad pública, pero también en que necesitamos algún tipo de sistema de control público".
El izquierdista lanzó una pregunta retórica sobre los límites de la democracia frente a la IA: "¿Qué sentido tiene la democracia si no es para protegernos de un riesgo existencial? Y, ahora mismo, no hay regulación".
Según informó Fox News, El Sayed no pidió de forma explícita que el Estado se apropie de las empresas privadas de IA. Sin embargo, habló de un "control público" mediante cargos públicos en los consejos de administración o un organismo de supervisión.
Sobre el poder de las empresas tecnológicas en Washington, añadió: "Necesitamos líderes que comprendan el riesgo tecnológico y que no se dejen comprar por la propia industria de la inteligencia artificial. Es fundamental para nuestro futuro en este momento".
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Tras la victoria de El Sayed, Rogers publicó un extenso comunicado en redes sociales en el que afirmó que su rival en las midterms "está liderando un movimiento basado en el fanatismo ideológico".
Rogers también criticó a El Sayed por haber hecho campaña junto al controvertido streamer Hasan Piker, quien ha llegado a decir que "Estados Unidos mereció el 11-S". El republicano aseguró que nunca imaginó enfrentarse a un oponente con esa visión, atribuyendo el comentario al propio candidato y no solo a la personalidad de internet.
"Su agenda haría que nuestras comunidades fueran menos seguras y nuestro estado menos asequible. Quiere vaciar las cárceles y devolver a los asesinos y a los delincuentes sexuales a nuestras calles. Prometió su apoyo a los Hermanos Musulmanes y hace campaña con personas que se niegan a condenar el terrorismo", añadió.
Su propia campaña, dijo Rogers, se fundamenta en la idea de que "Michigan tiene un futuro construido sobre el sentido común".