El izquierdista El Sayed quiere ir más allá que Sanders y pide un "control público" de la IA en la carrera al Senado por Míchigan

Publicado por Carlos Dominguez 20 de agosto, 2026

El candidato de izquierdas al Senado por Míchigan, Abdul El Sayed, afirmó que quería "ir un paso más allá" con respecto al modelo de Bernie Sanders de propiedad pública de las grandes empresas de inteligencia artificial. Abogó por "algún tipo de sistema de control público".

El Sayed, exdirector de salud del condado de Wayne, construyó su campaña sobre propuestas como Medicare para todos, el fin de la ayuda militar a Israel y la reforma del financiamiento electoral. Su victoria confirma el avance de las posturas más radicales dentro del Partido Demócrata, pero también eleva el riesgo de alienar a votantes moderados en un estado que Donald Trump ganó por un estrecho margen en 2024.

Más izquierdista que Bernie Sanders

En el podcast Head in the Office, le preguntaron a El Sayed si apoyaba la propiedad pública de empresas como las que propone Sanders. El candidato respondió: "De hecho, quiero ir un paso más allá. Estoy de acuerdo en que necesitamos la propiedad pública, pero también en que necesitamos algún tipo de sistema de control público".

El izquierdista lanzó una pregunta retórica sobre los límites de la democracia frente a la IA: "¿Qué sentido tiene la democracia si no es para protegernos de un riesgo existencial? Y, ahora mismo, no hay regulación".

Según informó Fox News, El Sayed no pidió de forma explícita que el Estado se apropie de las empresas privadas de IA. Sin embargo, habló de un "control público" mediante cargos públicos en los consejos de administración o un organismo de supervisión.

Sobre el poder de las empresas tecnológicas en Washington, añadió: "Necesitamos líderes que comprendan el riesgo tecnológico y que no se dejen comprar por la propia industria de la inteligencia artificial. Es fundamental para nuestro futuro en este momento".