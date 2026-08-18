El DOJ investiga al College of William & Mary por becas que favorecerían a estudiantes por su raza
Washington examina si una de las universidades más antiguas de Estados Unidos sigue premiando becas y plazas según la raza, pese a la prohibición federal de discriminar en programas que reciben dinero público.
El Departamento de Justicia (DOJ) abrió una revisión de cumplimiento contra el College of William & Mary para determinar si sus becas y beneficios estudiantiles incluyen criterios raciales prohibidos por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
Esa norma impide discriminar por raza, color u origen nacional en programas que reciben fondos federales. La División de Derechos Civiles no ha llegado aún a conclusiones.
Dhillon: nuestra Constitución "no hace distinciones por el color de la piel"
La fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon fue tajante: "Conceder becas u ofrecer oportunidades muy codiciadas a los estudiantes en función del color de su piel es ilegal y vulnera las garantías de nuestra Constitución, que no hace distinciones por el color de la piel".
Y añadió: "Averiguaremos si las becas u otras prestaciones para estudiantes de William & Mary favorecen a los solicitantes de determinadas razas. El Departamento no hará la vista gorda ante las preferencias basadas en la raza, independientemente de cómo las presenten o describan las universidades".
Programas señalados por el Gobierno
El programa W&M Scholars cubre al menos la matrícula estatal completa de los alumnos de primer año. Aunque no está reservado a una raza, los solicitantes con "interés en personas y perspectivas diversas" reciben "máxima consideración".
Según el DOJ, la Escuela de Educación, la beca Martha L. Muguira da "preferencia" a mujeres hispanas o latinas con necesidad económica. El programa doctoral Holmes Scholars ofrece mentoría, ferias de empleo y formación a "futuros líderes educativos de color".
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Misty Severi
En la facultad de Derecho, el Lemon Legal Scholars Program reserva hasta cinco becas completas, matrícula y tasas, a egresados de universidades históricamente negras (HBCU). Incluye también asesoramiento académico y acceso a actos con decanos y antiguos alumnos.
La Reaching Back Scholarship, de carácter económico, da "preferencia" a titulados de HBCU o a quienes "contribuyan a la diversidad" de la facultad.
El Departamento de Justicia ha pedido a William & Mary documentación y ha advertido de que, si no hay cumplimiento voluntario, podría llegar a retirar fondos federales.