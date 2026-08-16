Donald Trump respalda a la fiscal conservadora Saritha Komatireddy para derrotar a Letitia James

El presidente Donald Trump tras un discurso en Garden City, Nueva York, este 14 de agosto.Kent NISHIMURA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de agosto, 2026

La carrera por la Fiscalía General del Estado de Nueva York suma un episodio decisivo. El presidente Donald Trump anunció su "completo y total respaldo" a la candidata republicana Saritha Komatireddy, configurando un desafío directo contra la actual fiscal demócrata, Letitia James, en las elecciones del próximo mes de noviembre.

El respaldo público del mandatario fue difundido a través de Truth Social, donde criticó la gestión del liderazgo demócrata en la entidad y el uso de los recursos institucionales para impulsar causas judiciales motivadas por agendas partidistas.

"Es un gran honor para mí respaldar a la patriota de 'America First', Saritha Komatireddy, quien postula para ser la próxima fiscal general del una vez maravilloso estado de Nueva York", escribió Trump. "Entre Kathy Hochul y la fiscal general más corrupta del país, Letitia James, ¡todo se ha ido al infierno!".

Perfil técnico frente a la agenda partidista

En su mensaje, el mandatario contrastó el historial de la actual administración con la trayectoria profesional de Komatireddy, destacando su desempeño previo como jefa de gabinete de la Administración de Control de Drogas (DEA), su labor como fiscal federal y su periodo como asistente legal del hoy juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh.

Trump apuntó que, mientras la administración actual enfoca recursos en disputas procesales, el crimen violento impacta la calidad de vida en el estado. "Letitia 'Peekaboo' James es considerada por muchos la peor fiscal general de nuestro país. Es un desastre completo y total", expresó el presidente.

"¡Continuó con su caza de brujas contra su presidente favorito (¡YO!) y otros, mientras el homicidio y otros crímenes violentos están fuera de control en Nueva York, con personas y empresas huyendo en números récord a otros estados!".

Por su parte, la aspirante republicana valoró el respaldo recibido e hizo énfasis en la necesidad de devolver la imparcialidad al organismo estatal.

"Fue un honor para mí ser nominada para ser jueza federal por el presidente en 2020 y me siento honrada de recibir su respaldo hoy. Estoy trabajando duro para ganar el apoyo de todos los neoyorquinos y derrotar a Letitia James este noviembre", manifestó Komatireddy en X.

Antecedentes de la disputa institucional

La contienda electoral se produce en medio de las persistentes denuncias sobre irregularidades asociadas a presuntos fraudes hipotecarios atribuidos a la funcionaria demócrata, así como del fallo judicial que desestimó las sanciones financieras impulsadas previamente por la Fiscalía de Nueva York contra la Organización Trump.

Un tribunal de apelaciones anuló de forma definitiva la sanción monetaria de casi 465 millones de dólares contra el mandatario, determinando que la cuantía fijada por el tribunal inferior violaba las garantías constitucionales contra las multas excesivas.

Con la incorporación de Komatireddy a la papeleta, el sector conservador busca articular una alternativa orientada al fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, el resguardo de los derechos constitucionales y el restablecimiento del estado de derecho.