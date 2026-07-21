Haga los números: por qué Europa podría no lograrlo

21 de julio, 2026

Europa tal como la hemos conocido durante siglos — una civilización fundada en una población mayoritaria nativa, una cultura común, prosperidad industrial y una cierta idea de libertad y propiedad — parece destinada a desaparecer.

Esto ocurrirá no mediante algún cataclismo espectacular, sino a través de una erosión lenta e inexorable, hecha inevitable por tendencias estructurales ahora demasiado poderosas para ser revertidas en el tiempo que tomaría detenerlas.

Aunque, en los años venideros, varios países europeos lleven al poder coaliciones calificadas de "derecha" que aún no han gobernado nunca, esto ya no puede alterar sustancialmente el destino colectivo de Europa. El problema ya no es meramente político; es demográfico, energético, económico e institucional. Estos cuatro procesos se entrelazan y se refuerzan mutuamente en un mecanismo siniestro pero terriblemente eficiente.

1. El colapso de la base demográfica nativa

En 2024, la tasa de fertilidad total de la Unión Europea, incluidos los migrantes, se situaba en 1,34 hijos por mujer, muy por debajo del umbral de reemplazo de 2,1.

En casi todos los países, los europeos nativos tienen tasas de fertilidad aún más bajas. La población anciana crece rápidamente, y el número de personas en edad de trabajar se reduce mientras que el número de jubilados explota. Esto no es un mero "desafío" que se pueda gestionar con un poco más de inmigración; los cimientos mismos de la sociedad se están derrumbando. Menos niños europeos significan menos contribuyentes futuros, menos innovadores, menos soldados y menos padres para criar a la siguiente generación. Es un suicidio demográfico lento, multifactorial e implacable.

Tomemos el ejemplo neerlandés. Se trata de un país que, en nombre de la preservación de la naturaleza, ha prohibido construir casi en todas partes de su territorio. Al mismo tiempo, los Países Bajos han abierto las compuertas a la inmigración masiva procedente del Tercer Mundo. El resultado es que un bungalow medio derruido se vende por un millón de euros. Este precio hace que la propiedad de una vivienda —y a menudo incluso el alquiler decente— sea prácticamente imposible para la gran mayoría de los jóvenes neerlandeses nativos, aunque se supone que es una condición para tener hijos. No se tienen hijos a los 30 años mientras se vive todavía con los padres o en un estudio sobrevalorado. En los Países Bajos, un estudio del Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute atribuye hasta un cuarto del descenso de la natalidad a esta crisis de la vivienda, agravada a su vez por la inmigración masiva y las restricciones ambientales a la construcción.

2. Tercermundialización demográfica

Al mismo tiempo, la inmigración masiva procedente de África, Oriente Medio y el Sur de Asia "compensa", como le gusta decir a la izquierda, las bajas tasas de natalidad nativas, aunque solo de forma parcial. En 2023, casi 6 millones de personas inmigraron a la UE, 4,9 millones de ellas procedentes de países del Tercer Mundo.

En 2025, aproximadamente 64 millones de personas nacidas fuera de la UE residían en ella, o alrededor del 14% de la población total.

En 2024, el 15% de los nacimientos en la UE fueron de madres que no eran ciudadanas de un país de la UE. Esta cifra supera el 20% en Alemania, España, Portugal, Luxemburgo y otros.

La asimilación de los inmigrantes no ha tenido lugar. Por el contrario, en varios países observamos fenómenos de segregación, reivindicaciones identitarias paralelas (principalmente islamistas, aunque no solo) y un aumento de las tensiones culturales y de seguridad. Europa no solo está fracasando en "renovarse": se está transformando, mutando, metamorfoseando en algo radicalmente diferente, menos europeo, menos productivo a largo plazo y menos coherente.

El número de violaciones en Europa está explotando. Donde se dispone de estadísticas de delincuencia por origen nacional, todas muestran una enorme sobrerepresentación de ciertas poblaciones del Tercer Mundo entre los autores de violaciones. Cuando uno importa el Tercer Mundo, uno se convierte en el Tercer Mundo.

3. Una política energética demencial

Bajo la influencia de la ideología verde y de los compromisos políticos europeos como el Green Deal y los impuestos al carbono, Europa ha saboteado voluntariamente sus mercados energéticos. El ejemplo más claro sigue siendo Alemania y su Energiewende: el cierre de las centrales nucleares, el diktat de la energía solar y eólica, la explosión de los precios de la electricidad y la desindustrialización acelerada. Los precios de la energía seguirán siendo, por tanto, estructuralmente más altos en Europa que en Asia o en la mayor parte de Estados Unidos. No se puede mantener y pagar impunemente dos redes paralelas de generación de electricidad: una intermitente para complacer a los ideólogos, y una real para que la gente pueda tener luz y calefacción en sus hogares.

La industria pesada —química, acero, automóviles, fabricación de vidrio— ha perdido su competitividad. Las empresas se relocalizan o cierran. Esta política no es solo costosa; es fundamentalmente ideológica y autodestructiva. Debilitó la base productiva que financia todo el sistema. Estados Unidos inventa, China copia, Europa legisla: un tópico, pero terriblemente acertado. Desafortunadamente, ese tópico tiene un precio: el colapso relativo de la economía europea en un mundo en crecimiento.

En Bélgica, por ejemplo, la electricidad es tres veces más cara que la media estadounidense, y el gas natural cinco veces más caro. No hay un solo sector industrial que pueda competir con éxito en los mercados globales mientras arrastra semejante lastre. La energía barata lo condiciona todo. En Europa lo olvidamos. Ahora puede que sea demasiado tarde.

4. Colapso económico

La deuda pública ya no está bajo control en varios países importantes, entre ellos Francia. Los costes de las pensiones públicas para una población envejecida, la sanidad universal y las prestaciones sociales para los migrantes están explotando y seguirán explotando en las próximas décadas. Los informes del FMI subrayan que las presiones presupuestarias vinculadas al envejecimiento supondrán una carga considerable para las finanzas públicas.

El sistema de pensiones de reparto, que se basa en la ratio entre trabajadores y jubilados, se vuelve matemáticamente insostenible con el colapso de la base demográfica nativa y la carga de inmigrantes que reciben pagos y servicios del Estado pero no contribuyen a hacer crecer la economía. Haga los números. Los gobiernos se enfrentan a una elección imposible: recortar drásticamente las pensiones o aumentar masivamente los impuestos y las cotizaciones sociales, confiscando así más propiedad privada. Esta es la "solución" que defienden los llamados "economistas" al estilo de Thomas Piketty, y es siempre y en todas partes en la historia económica el preludio del colapso colectivo. El capitalismo sin capital es una de esas ilusiones de la fantasiosa teoría francesa.

5. La UE, el candado definitivo

La Unión Europea no es un mercado común; es un sistema supranacional no elegido, poco transparente y sin rendición de cuentas que impone políticas a todos los Estados miembros. El "mercado común" es parcial, inestable y lleno de excepciones. Un empresario belga que quiera desarrollar su negocio en Francia tendrá que pasar por mil vexaciones legales y administrativas que lo disuadirán; de hecho, esa es precisamente la razón de su existencia: impedir el éxito privado. En realidad, el mercado europeo no es «común»; solo lo son el millón de regulaciones europeas.

Las normas sobre migración, asilo, energía, clima, competencia y ayudas estatales limitan severamente el margen de maniobra de los Estados miembros. Incluso un gobierno nacional decidido a recuperar el control de sus fronteras, relanzar la energía nuclear o reducir drásticamente el gasto social se topará con los tratados, las directivas, el Tribunal de Justicia de la UE y la amenaza de sanciones financieras.

La UE actúa así como un mecanismo de bloqueo permanente contra las reformas radicales que son tan urgentemente necesarias.

Qué cambiarán —y qué no cambiarán— las victorias de la "derecha"

En los próximos años, es posible que veamos victorias electorales en elecciones nacionales de partidos más duros con la inmigración y más escépticos respecto a la transición energética forzada. Estas victorias ya están en marcha en varios países. Pero, ¿qué podrán hacer realmente esos partidos cuando se enfrenten a millones de jubilados adicionales que financiar con una base de cotizantes cada vez más reducida? ¿O con los compromisos de deuda ya contraídos? ¿O con las reglas europeas que prohíben muchas soluciones?

La respuesta es simple: se verán obligados, como los demás, a aumentar la presión económica sobre quienes aún trabajan y ahorran, mediante impuestos sobre la renta, impuestos al patrimonio, impuestos de sucesiones, gravámenes diversos e inflación rampante. Miren la tendencia sobre las plusvalías: primero se grava la transacción bursátil. Luego las plusvalías realizadas. En los Países Bajos, incluso se gravan las plusvalías no realizadas, es decir, ganancias que ni siquiera existen y que podrían acabar convirtiéndose en pérdidas. Al final solo queda un contribuyente que, para salvar lo que aún se pueda salvar, se marcha. Entonces descubre las alegrías del impuesto de salida, que le permitirá irse, pero solo después de dar un buen mordisco a su patrimonio.

Estos nuevos partidos de "derecha" también podrían, esperemos, agilizar la simplificación de trámites, eliminar regulaciones innecesarias, bajar impuestos y ofrecer incentivos para el crecimiento económico.

Hasta entonces, todo esto equivale a una forma de confiscación progresiva de la propiedad privada, la única variable de ajuste que queda cuando uno se niega a tocar los tabúes demográficos, migratorios y energéticos.

El precedente de la Roma clásica

La civilización romana clásica no colapsó en un cataclismo espectacular: se disolvió lentamente, de forma invisible, por agotamiento. A partir del siglo II, los romanos nativos vieron colapsar su fertilidad —matrimonios tardíos, abortos, infanticidio y celibato entre las élites—, a pesar de las desesperadas leyes natalistas de Augusto y sus sucesores.

Mientras el corazón demográfico se vaciaba, el Imperio Romano abrió de par en par sus puertas a pueblos exteriores, primero invitados como aliados, colonos y soldados, luego instalados por tribus enteras con sus propios jefes y leyes. La asimilación, parcial al principio, fracasó en última instancia; los recién llegados preservaron sus identidades, fragmentando irreversiblemente el tejido cultural y étnico del Occidente romano.

Al mismo tiempo, la máquina productiva empezó a griparse: "desindustrialización" relativa, deforestación masiva, aumento de los costes energéticos, villas que se vaciaban y pérdida de competitividad frente a las periferias. Para financiar las pensiones, el ejército y las distribuciones de grano, Roma eligió el camino clásico de los imperios en declive: impuestos aplastantes, degradación monetaria, requisas y leyes vinculantes que ataban al hombre a la tierra.

Así, sin una sola gran batalla decisiva —aparte de algunos episodios simbólicos como el de 476—, el Occidente romano no fue conquistado: mutó lentamente desde dentro en un mosaico de reinos romano-bárbaros. La civilización clásica murió, reemplazada por algo distinto. La Alta Edad Media no fue la continuación de Roma, sino su sucesora sobre sus ruinas. El feudalismo no tenía nada de romano, salvo los escombros sobre los que nació.

Europa tal como la hemos conocido —esa civilización de la que nació América— en este punto no parece que vaya a salir adelante. Está dando paso a algo distinto: una sociedad más fragmentada, más pobre, más dependiente del Estado, menos libre y menos europea. Entonces las potencias plausibles que la rodean no resistirán la tentación de venir a por el botín: el Magreb, que ya tiene un ejército virtual en suelo europeo; la Turquía islamista imperialista; Rusia, un imperio desde hace mil años; y finalmente Estados Unidos, que no podrá permitir que las armas nucleares de Francia y el Reino Unido caigan en manos de gobernantes islamistas. La pesadilla de Michel Houellebecq —un presidente islamista de Francia— muy probablemente se hará realidad; es solo cuestión de tiempo.

Esto es menos una predicción que una observación. Las tendencias están ahí, documentadas, y los mecanismos institucionales de bloqueo están en su lugar. Lo demás es mero teatro político.

Europa en el siglo XXI cada vez se parece más a lo que fue Bélgica en el siglo XIX: el campo de batalla de las potencias que la rodean.

Drieu Godefridi, jurista (Universidad Saint-Louis, Universidad de Lovaina), filósofo (Universidad Saint-Louis, Universidad de Lovaina) y doctor en teoría del derecho (París IV-Sorbonne). Es empresario, director general de un grupo europeo de educación privada y director del PAN Medias Group. Es autor de El Reich Verde (2020).

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