Identifican al sospechoso del asesinato de la exministra conservadora británica Ann Widdecombe

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 17 de julio, 2026

El Reino Unido asiste con conmoción al desarrollo de las investigaciones en torno al asesinato de la exministra e histórica figura del Partido Conservador, Ann Widdecombe.

Según reveló en exclusiva una investigación del diario Daily Mail, las autoridades policiales han identificado formalmente a Joshua Kerry, de 28 años, como el sospechoso arrestado en relación con el ataque mortal perpetrado contra la exdiputada de 78 años en su residencia de Devon.

Aunque en las primeras horas posteriores al suceso la policía local abordó el caso bajo la hipótesis de un intento de robo fallido, el escenario cambió de manera drástica. Kerry fue arrestado nuevamente bajo la sospecha de comisión, preparación e instigación de actos de terrorismo, luego de que los investigadores descubrieran evidencias materiales que apuntan de forma directa a una motivación ideológica o terrorista detrás del ataque contra la exfuncionaria conservadora.

El perfil del acusado y el operativo de captura

Joshua Kerry residía solo en una vivienda de protección oficial en Rotherham, Yorkshire del Sur, desde el fallecimiento de su padre a finales del año pasado. De acuerdo con los testimonios recogidos en su entorno vecinal por el medio británico, el joven era considerado una persona reservada y servicial en su comunidad, habiendo trabajado previamente en tareas administrativas para una empresa local de ascensores.

No obstante, tras sufrir la pérdida de su padre, Kerry se había retirado del mercado laboral y pasaba la mayor parte del tiempo recluido.

La reconstrucción de los hechos efectuada por los detectives sitúa el asesinato de la veterana política conservadora alrededor de las 12:30 horas del pasado miércoles 8 de julio. Tras mantener un perfil bajo durante varios días, el sospechoso fue cercado por las fuerzas del orden el sábado por la noche.

Unos doce agentes, varios de ellos fuertemente armados, asaltaron la propiedad de Kerry en Rotherham, confirmaron su identidad y procedieron a su detención inmediata.

Modificación penal ante indicios de radicalización

El cambio en la tipificación del delito ha encendido las alarmas en los sectores políticos que defienden con firmeza el orden y la seguridad en el país. El hallazgo de nuevos elementos de prueba en los registros posteriores permitió a las unidades antiterroristas tomar el control del caso.

El sospechoso permanece recluido en dependencias policiales de alta seguridad, donde los magistrados han autorizado la extensión de su detención preventiva para continuar con los interrogatorios pertinentes.

Los investigadores centran ahora sus esfuerzos en determinar el origen de la radicalización del detenido y si el ataque contra Widdecombe, conocida por su firme defensa de los valores tradicionales y soberanistas, forma parte de una campaña de objetivos políticos de mayor envergadura.