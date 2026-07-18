La estrategia de Trump toma forma: EEUU e Irak impulsan millonarios acuerdos energéticos y comerciales

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de julio, 2026

Varias empresas estadounidenses alcanzaron este viernes una serie de acuerdos energéticos y comerciales con Irak, tras una ceremonia de firma celebrada en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en la que varias de las principales compañías energéticas del país, como Chevron, Halliburton, ConocoPhillips y HKN Energy, tuvieron una importante participación.

Según reportaron varios medios, ConocoPhillips firmó un acuerdo para explorar un yacimiento de gas natural y otro para asociarse con BP en el desarrollo de un campo petrolero en Irak. Por su parte, HKN Energy también obtuvo un contrato para el desarrollo y la producción de un yacimiento petrolero, mientras que Chevron concretó acuerdos relacionados con el desarrollo de campos petroleros iraquíes y con la evaluación de un posible oleoducto que conectaría Irak con Siria.

Los acuerdos tuvieron lugar después de la reunión celebrada esta semana en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el recién elegido primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, durante la cual el mandatario republicano destacó los recursos energéticos y el potencial económico del país. “Tienen enormes reservas de petróleo. Tienen un enorme potencial de riqueza, y tienen una enorme riqueza, no solo potencial. Vamos a tener una relación a largo plazo con un hombre que será un gran líder. Acuérdense de mis palabras. Sabía lo que estaba haciendo”, afirmó Trump desde el Despacho Oval, en referencia a su respaldo a Al-Zaidi.

A propósito de los acuerdos, la presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Suzanne Clark, aseguró que el valor conjunto de los acuerdos anunciados este viernes supera los 60.000 millones de dólares. Asimismo, el secretario de Energía, Chris Wright, detalló en un comunicado que estos serán sumamente importantes para materializar la misión de Trump de mejorar las condiciones en Oriente Medio tras numerosas guerras y diferentes tipos de conflictos que han tenido lugar a lo largo de los últimos años. “Nuestro objetivo en Oriente Medio es transformar una región que ha estado desgarrada por demasiados conflictos, reducir esas tensiones y sustituirlas por el comercio”, declaró.