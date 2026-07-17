Reino Unido: Andy Burnham elegido nuevo líder laborista

Publicado por Williams Perdomo 17 de julio, 2026

El veterano político británico Andy Burnham fue confirmado este viernes como el nuevo líder del gobernante Partido Laborista, y ahora está llamado a ser el próximo primer ministro de Gran Bretaña.

"Al no existir ningún otro candidato elegible, tengo el honor de declarar que el líder debidamente electo del Partido Laborista es Andy Burnham", declaró la ministra del Interior, Shabana Mahmood, en una conferencia especial del partido.

En una conferencia especial del partido, tras ser declarado ganador de la contienda por el liderazgo, declaró: "La gente y los lugares... han esperado demasiado tiempo a que la política les devuelva la esperanza. Eso es lo que vamos a hacer todos. Vamos a devolverles la esperanza".

Además, señaló que será un líder laborista favorable a las empresas:

"Seré un líder del Partido Laborista que defienda los intereses de las empresas, tal como lo hice como alcalde del Gran Manchester. Juntos logramos transformar la situación, y así es como trabajamos en Manchester y así lo haremos en todo el país".