Francisco Álvarez brilló con dos cuadrangulares en el triunfo de los Mets sobre los Phillies

Publicado por Williams Perdomo 17 de julio, 2026

Francisco Álvarez fue la gran figura de la jornada del jueves al conectar dos jonrones en la victoria de los New York Mets por 4-1 sobre los Philadelphia Phillies, en el regreso de las Grandes Ligas tras la pausa por el Juego de Estrellas.

El receptor venezolano abrió su cuenta de la noche en la tercera entrada, cuando envió un slider con cuenta de 1-2 por encima de la barda del jardín central. Más tarde, en el séptimo episodio, volvió a castigar al pitcheo rival para llegar a 11 cuadrangulares en la temporada.

En esa misma entrada, Brett Baty también desapareció la pelota, completando una ofensiva que incluyó tres vuelacercas solitarios frente al abridor Aaron Nola.

La victoria quedó en manos de Christian Scott (3-1), quien trabajó durante 5.2 innings en blanco. El lanzador permitió tres imparables y ponchó a siete bateadores.

Los Mets ampliaron la ventaja en el noveno capítulo gracias a un doble remolcador de AJ Ewing, mientras que Devin Williams retiró a los tres bateadores que enfrentó para apuntarse el salvamento número 100 de su carrera y el 14 de la presente campaña.