Francisco Álvarez brilló con dos cuadrangulares en el triunfo de los Mets sobre los Phillies
El receptor venezolano abrió su cuenta de la noche en la tercera entrada, cuando envió un slider con cuenta de 1-2 por encima de la barda del jardín central. Más tarde, en el séptimo episodio, volvió a castigar al pitcheo rival para llegar a 11 cuadrangulares en la temporada.
Francisco Álvarez fue la gran figura de la jornada del jueves al conectar dos jonrones en la victoria de los New York Mets por 4-1 sobre los Philadelphia Phillies, en el regreso de las Grandes Ligas tras la pausa por el Juego de Estrellas.
El receptor venezolano abrió su cuenta de la noche en la tercera entrada, cuando envió un slider con cuenta de 1-2 por encima de la barda del jardín central. Más tarde, en el séptimo episodio, volvió a castigar al pitcheo rival para llegar a 11 cuadrangulares en la temporada.
En esa misma entrada, Brett Baty también desapareció la pelota, completando una ofensiva que incluyó tres vuelacercas solitarios frente al abridor Aaron Nola.
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Williams Perdomo
La victoria quedó en manos de Christian Scott (3-1), quien trabajó durante 5.2 innings en blanco. El lanzador permitió tres imparables y ponchó a siete bateadores.
Los Mets ampliaron la ventaja en el noveno capítulo gracias a un doble remolcador de AJ Ewing, mientras que Devin Williams retiró a los tres bateadores que enfrentó para apuntarse el salvamento número 100 de su carrera y el 14 de la presente campaña.
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Por otra parte, el dominicano Juan Soto abandonó el partido en la octava entrada debido a molestias en la pantorrilla izquierda. El jardinero ya había estado fuera de acción durante poco más de dos semanas en abril a causa de una distensión en la pantorrilla derecha.