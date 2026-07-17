Reencuentro Sánchez-Trump: el presidente del Gobierno español confirma que estará en la final del Mundial

Publicado por Israel Duro 17 de julio, 2026

El Gobierno español disipó finalmente las dudas: Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial que enfrentará a España con Argentina en el Metlife Stadium de Nueva Jersey el próximo domingo. El socialista, conocido por sus desencuentros públicos con Donald Trump, coincidirá con el presidente estadounidense en el palco. El gran ausente será Javier Milei, quien excusó su presencia para seguir su ritual desde Los Olivos: "Es una cábala".

La principal dificultad para cuadrar la agenda del líder del Ejecutivo español era la visita oficial a Argelia programada para el lunes, crucial para las relaciones entre ambos países. Finalmente, el Gobierno anunció que Sánchez viajará directamente al país africano desde Estados Unidos.

España estará también representada por el rey Felipe VI, quien ya había confirmado su presencia en el evento. Junto a él estarán la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía

Negativa radical de Milei a romper con sus rituales de la suerte

Los esfuerzos españoles contrastan con la negativa absoluta de Javier Milei a abandonar sus rituales de la suerte y viajar a presencia in situ el encuentro.

"Voy mirando los partidos desde Olivos como el primer día. Es una cábala", explicó el mandatario. Milei relató detalladamente su particular ritual, el cual incluye ver el partido vistiendo una chaqueta de la compañía petrolera estatal YPF y manteniendo la calefacción apagada:

"Como hacía frío y no enciendo la calefacción, usé una chaqueta de la compañía petrolera. El día con Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué, nos hicieron un gol. Me la volví a poner y no me la saqué más".