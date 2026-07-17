Irán y Estados Unidos intercambian ataques por sexto día consecutivo mientras se intensifica la crisis en el estrecho de Ormuz

Publicado por Williams Perdomo 17 de julio, 2026

Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques este viernes en una nueva escalada del conflicto en Oriente Medio, mientras ambas partes mantienen enfrentamientos en torno al estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de petróleo y gas.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó de que sus fuerzas llevaron a cabo ataques por sexta noche consecutiva con el objetivo de “seguir degradando las capacidades militares iraníes".

En respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado dos radares estadounidenses en Omán y la base militar de Al-Tanf, en Siria.

“La Guardia Revolucionaria Islámica anuncia un ataque sorpresa contra el Centro de Comando de Operaciones Especiales del enemigo en la región siria de Al-Tanf, en represalia por la sangre de los soldados iraníes caídos en Iranshahr.”

Asimismo, la Guardia Revolucionaria aseguró haber “atacó y destruyó” dos instalaciones de radar estadounidenses en Omán, una dedicada a la vigilancia marítima y otra a la vigilancia aérea.

La tensión también se extendió a otros países de la región. Jordania informó que derribó tres misiles iraníes sin registrar víctimas ni daños, mientras que Kuwait aseguró estar respondiendo a ataques con misiles y drones. Bahréin y Qatar también reportaron ataques durante la madrugada; Doha indicó que un menor resultó herido por la caída de escombros tras interceptar un misil.

En Irak, ataques en la región autónoma del Kurdistán causaron la muerte de ocho miembros de un grupo armado opositor kurdo iraní, según informó la organización en el exilio, que responsabilizó a Teherán.

Las autoridades marítimas británicas señalaron además que un petrolero fue alcanzado durante la noche por un “proyectil desconocido” frente a la costa de Omán. La embarcación sufrió daños estructurales menores y toda la tripulación se encuentra a salvo.

En paralelo, el Ejército estadounidense informó que abordó un buque en el golfo de Omán como parte del restablecimiento del bloqueo de puertos iraníes y aseguró haber desviado tres embarcaciones que intentaban eludirlo.

Mientras tanto, China y Pakistán hicieron un llamamiento conjunto para que Washington y Teherán cesen las hostilidades y regresen a la mesa de negociaciones tras una reunión celebrada en Shanghái.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el jueves que el presidente Donald Trump mantiene abierta la vía diplomática.

“El presidente les exigirá responsabilidades cuando den la espalda a los compromisos que han expresado ante Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, siempre está abierto a la diplomacia”, declaró Leavitt.