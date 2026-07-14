España-Francia: dos "estilos antagónicos" en busca de la final del Mundial

Publicado por Israel Duro 14 de julio, 2026

Dallas acoge lo que para muchos es una final anticipada. Dos equipos -dos "estilos antagónicos", en palabras del seleccionador español, Luis de la Fuente- en busca de un puesto en el partido para ganar el título. Un encuentro en el que la contundencia defensiva y ofensiva con transiciones fulgurantes de los galos se mide al rocoso juego de posesión de La Roja diseñado por el técnico riojano.

Ninguno de los dos equipos quiere la merecida vitola de "favorita", que trata de endosar al rival, junto con la presión que ello conlleva. Si nos ceñimos a los números, sin embargo, los galos son el rival a batir. Son la única selección que ha ganado todos sus partidos y el segundo combinado que más goles lleva (16, sólo superados por los 17 de Argentina). Además cuentan en sus filas con Kylian Mbappé, el máximo goleador del torneo con 8 tantos, empatado con Leo Messi.

Además, es una de las que menos tantos concede. Tan sólo Senegal y Noruega consiguieron perforar la meta defendida por Mike Maignan, portero del AC Milan hasta la fecha. España mejora a los franceses en este aspecto, ya que únicamente Bélgica fue capaz de batir a Unai Simón, pero se muestra mucho menos contundente en el otro área: es el quinto combinado más goleador, con 11 tantos.

El 'Tiki Taka' español no pasa de moda

La propuesta de De la Fuente sigue el espíritu del combinado español desde hace 20 años, cuando el veterano técnico Luis Aragonés optó por los "bajitos jugones", lo que se conocería como el tiki taka y diseñó un conjunto que hacía del control de la pelota su mayor arma. "El que quiera la pelota, que corra a por ella", un desafío que resultó ser un formidable arma tanto en defensa como en ataque que llevaría a España a ganar dos Eurocopas y un Mundial entre 2008 y 2012.

En este Mundial, a pesar del decepcionante empate inicial sin goles ante Cabo Verde -que se demostró mucho mejor equipo de lo previsto posteriormente- España ha sabido combinar una solidez defensiva formidable junto a una capacidad de crear ocasiones y aprovecharlas considerable. La baja del eléctrico Nico Williams, que no está en su mejor momento, y las dudas de Lamine Yamal, apenas recuperado de sus molestias, pesan al combinado en ataque, aunque ha encontrado un goleador fiable en Oyarzabal y, sobre todo, un hombre milagro en Mikel Merino cuando aparece en los últimos minutos.

Francia, pura electricidad arriba, un yunque atrás

Francia, por el contrario, es un yunque en defensa, con un Upamecano en un nivel estratosférico y un ataque eléctrico. Mbappe es el jugador más destacado, pero cuenta con escuderos de lujo como Dembelé (que lleva cinco goles, más que el máximo goleador español, que lleva 4), Doué u Olise, además de un considerable banquillo para el último tercio del campo.

Además, en contraste con el juego más bien lento y reflexivo español, Francia es pura electricidad. Sus transiciones son rapidísimas para aprovechar la endiablada velocidad y capacidad de desborde de sus atacantes.

Un clásico mundial con muchas cuentas pendientes

El duelo, además, es un clásico del fútbol mundial, con muchas cuentas pendientes entre ambos cojuntos de pasadas ediciones. El último encuentro entre ambos data de la Liga de las Naciones de 2025, cuando España se impuso por 5-4 en un partido memorable. De la Fuente, además, dice que aprendió mucho de un encuentro que su equipo ganaba por un cómodo 5-1 y terminó pidiendo la hora desesperadamente con los franceses a punto de darle la vuelta al partido.