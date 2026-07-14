Delcy Rodríguez asciende a su ficha en Washington: Félix Plasencia, involucrado en el escándalo “Delcygate”, es designado como el nuevo canciller

Publicado por Luis Francisco Orozco 13 de julio, 2026

La líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este lunes a Félix Plasencia como el nuevo canciller de su dictadura, decisión que ha resultado sumamente polémica al tratarse de una figura involucrada en varios escándalos. La mandataria realizó el anuncio a través de Telegram, donde indicó que decidió fusionar el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Comercio Exterior, y que el mismo estará liderado por Plasencia. “Anuncio al país que he decidido fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior”, publicó Rodríguez, quien detalló que Plasencia cuenta con una "amplia experiencia en la diplomacia y tendrá la misión de dirigir la política exterior venezolana".

Con esta decisión, la líder del chavismo sustituye a Yvan Gil, quien ahora será el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología. De igual forma, la movida de Rodríguez deja por fuera a Johán Álvarez, quien desde marzo pasado era el encargado de la cartera de Comercio Exterior del régimen chavista, el cual se vio decapitado el pasado 3 de enero, luego de que Estados Unidos capturara al dictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, dejando a Rodríguez como la encargada temporalmente antes de la transición hacia la democracia.

Rol durante la era Maduro y el “Delcygate”

De esta forma, Plasencia regresa a la conducción de la política exterior venezolana, tras ocupar durante el régimen de Maduro el Ministerio de Relaciones Exteriores entre agosto de 2021 y mayo de 2022, cuando fue sustituido por Carlos Faría. Antes de asumir nuevamente la Cancillería, Plasencia se desempeñaba como representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos, en medio del proceso de acercamiento entre Caracas y Washington tras la extracción del dictador socialista. Dicha posición respondía no solo a la necesidad de contar con un representante en Estados Unidos para establecer relaciones con la Administración del presidente Donald Trump, sino también al hecho de que Plasencia es conocido por ser uno de los hombres de confianza de Rodríguez y una de las principales figuras del pequeño séquito que la ha venido acompañando en los últimos.

Lejos de estar ajeno a los escándalos internacionales, lo cierto es que Plasencia es una de las figuras del chavismo más conocidas fuera de Venezuela al haber formado parte del famoso “Delcygate”, el escándalo político y diplomático ocurrido en España en 2020, cuando Rodríguez —quien entonces era vicepresidenta— aterrizó en el aeropuerto de Madrid para reunirse con miembros del gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, sin importar que se tratase de un acto ilegal al contar ella con una prohibición de ingreso a la Unión Europea.

Plasencia, quien para ese entonces ocupaba la cartera de Turismo, era uno de los pasajeros que viajaba junto a ella, entre los que también se encontraban Yussef Abou Nassif, compañero sentimental entonces de Rodríguez; el empresario chavista y actual presidente de la Federación de Fútbol, Jorge Jiménez; y los funcionarios Alejandra Bastidas y Kenny Díaz Rosario.