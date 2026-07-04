De las crisis al renacimiento: 250 años de extraordinaria resiliencia estadounidense

Publicado por Carlos Dominguez 4 de julio, 2026

En el 250 aniversario de su independencia, Estados Unidos vuelve a demostrar una de sus características más distintivas: su capacidad para superar las crisis más graves y emerger fortalecido. Esta resiliencia no es casualidad, sino que forma parte del espíritu histórico de la nación.

A lo largo de su historia, EEUU ha enfrentado desafíos que en su momento parecieron existenciales. Sin embargo, en cada ocasión ha encontrado la forma de reconstruirse.

Desde la Guerra Civil, que en el siglo XIX amenazó con dividir permanentemente el país, hasta la Gran Depresión de los años 30 del s. XX, pasando por los atentados del 11 de septiembre de 2001, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de covid en 2020, EEUU ha demostrado una notable capacidad para superar sus peores crisis y, en muchos casos, salir fortalecido.

La Guerra Civil, el 'nuevo nacimiento' de Estados Unidos

La guerra civil estadounidense, que se extendió entre 1861 y 1865, fue la contienda más sangrienta de la historia del país. Las estimaciones de víctimas mortales oscilan entre las 620.000 y las 750.000, según la revisión demográfica del historiador J. David Hacker.

El conflicto puso en riesgo la supervivencia misma de de EEUU, devastó gran parte del Sur y terminó con la victoria de la Unión, que preservó la integridad nacional, abolió la esclavitud y abrió el camino hacia la consolidación industrial del país.

Estados Unidos salió de la guerra profundamente transformado. La Unión se impuso militarmente y evitó la partición permanente del país, mientras que la Proclamación de Emancipación y, después, la Decimotercera Enmienda abolieron legalmente la esclavitud. La guerra también abrió paso a una reorganización política y económica de largo alcance.

El historiador James McPherson, ganador del Premio Pulitzer por su obra Battle Cry of Freedom ("Grito de batalla de la libertad"), ha sido uno de los autores que mejor ha explicado el significado profundo de la Guerra Civil. En su interpretación, el conflicto no solo preservó la Unión, sino que también produjo un "nuevo nacimiento de libertad" al transformar una república descentralizada en un Estado nacional más centralizado, al abolir la esclavitud y al sentar las bases institucionales y políticas de la nación actual.

De la peor crisis al mayor auge económico de la historia

El colapso económico de 1929 marcó el inicio de la Gran Depresión, el período más oscuro de la economía estadounidense en el siglo XX. Según datos oficiales del Bureau of Labor Statistics (BLS), el desempleo alcanzó un pico devastador del 24,9% en 1933. En términos reales, esto significaba que casi uno de cada cuatro trabajadores estadounidenses estaba sin empleo.

La caída de la producción industrial, el desplome de los precios agrícolas y la expansión de la pobreza generaron imágenes icónicas de la crisis, como los campamentos de personas sin hogar conocidos como Hoovervilles y las largas colas para recibir pan.

En su discurso de aceptación como candidato demócrata en 1932, Franklin D. Roosevelt (FDR) prometió aplicar un "New Deal" para el pueblo estadounidense. Tras asumir la presidencia en marzo de 1933, puso en marcha un ambicioso programa de recuperación económica.

Durante sus primeros cien días, Roosevelt consiguió que el Congreso aprobara un amplio paquete de leyes de emergencia. Declaró un feriado bancario para detener las corridas a los bancos y creó numerosas agencias federales conocidas como las agencias alfabéticas.

Entre las más importantes estaban la Administración de Ajuste Agrícola (AAA), que trató de estabilizar los precios agrícolas y sostener a las granjas; el Cuerpo Civil de Conservación (CCC), que empleó a jóvenes en proyectos de conservación; la Autoridad del Valle de Tennessee (TVA), que generó empleo y electrificó amplias zonas rurales del sur; la Administración Federal de Ayuda de Emergencia (FERA) y la Administración de Progreso de Obras (WPA), que ofrecieron ayuda y empleo masivo en obras públicas y proyectos culturales; y la Administración Nacional de Recuperación (NRA), que intentó ordenar la competencia industrial mediante códigos que afectaban precios, salarios y producción.

Aunque no logró terminar completamente con el desempleo —que aún rondaba el 14% en 1940— el New Deal generó empleo, estabilizó la economía y estableció un nuevo rol más activo del Gobierno en la vida de los ciudadanos.

El arsenal que sacó a EEUU de la Depresión

La verdadera salida de la Depresión llegó con el esfuerzo bélico durante la Segunda Guerra Mundial. La movilización industrial convirtió a Estados Unidos en lo que FDR llamó "el arsenal de la democracia".

Entre 1939 y 1945, la economía estadounidense experimentó una expansión excepcional impulsada por la guerra: el PIB nominal pasó de $93.400 millones en 1939 a $228.000 millones en 1945, mientras el desempleo cayó de 14,6% en 1940 a 1,9% en 1943 y alcanzó 1,2% en 1944. Estos datos muestran hasta qué punto la movilización bélica transformó la producción y absorbió la mano de obra en Estados Unidos.

En 1945, Estados Unidos llegó a representar cerca del 50% del PIB mundial, consolidándose como la principal potencia económica global con diferencia.

Tras el 11-S: reconstrucción y fortificación de EEUU

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, que dejaron casi 3.000 muertos y marcaron profundamente la conciencia nacional, Estados Unidos respondió con determinación bajo el mandato de George W. Bush. El país reconstruyó el World Trade Center (WTC), hoy el One World Trade Center, el edificio más alto del hemisferio occidental, como símbolo de resiliencia.

Además, Estados Unidos fortaleció de manera significativa su aparato de seguridad nacional. En 2002 se creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mediante la Homeland Security Act, la mayor reorganización del Gobierno federal desde la Segunda Guerra Mundial. Previamente, la USA Patriot Act (Ley Patriota) fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente George W. Bush el 26 de octubre de 2001, ampliando de forma notable las facultades de vigilancia y persecución antiterrorista.

Posteriormente, en 2004 se creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), como parte de una profunda reforma que buscó mejorar la coordinación entre agencias como la CIA, el FBI y la NSA.

La Gran Recesión de 2008: respuesta ante el colapso financiero

La crisis financiera de 2008, provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y las prácticas irresponsables en el sector hipotecario subprime, generó la peor recesión en Estados Unidos desde la Gran Depresión. Entre 2008 y 2010 se perdieron más de 8,7 millones de empleos, la tasa de desempleo alcanzó el 10 % y millones de familias perdieron sus hogares por ejecuciones hipotecarias.

Ante el colapso, el Gobierno respondió con medidas sin precedentes: el rescate bancario Programa de Alivio de Activos Problemáticos (TARP) de $700.000 millones destinado a evitar la quiebra de los principales bancos y estabilizar el sistema financiero. En 2009, el presidente Barack Obama impulsó la Ley Americana de Recuperación y Reinversión (ARRA), un masivo paquete de estímulo fiscal de $831.000 millones que incluyó recortes de impuestos, inversión en infraestructura y ayudas directas a los estados y ciudadanos.

Paralelamente, la Reserva Federal (Fed) aplicó una política monetaria extraordinaria: bajó los tipos de interés prácticamente a cero y lanzó varias rondas de Flexibilización Cuantitativa (QE), comprando billones de dólares en bonos para inyectar liquidez al mercado.

Aunque estas medidas fueron altamente controvertidas, lograron evitar un colapso total del sistema financiero y sentaron las bases para una recuperación gradual de la economía estadounidense.

El TARP fue duramente criticado tanto por republicanos como por sectores progresistas, que lo veían como un rescate injusto a los bancos responsables de la crisis con dinero de los contribuyentes, fomentando el "riesgo moral". El paquete de estímulo ARRA fue fuertemente cuestionado por los republicanos y economistas liberales, quienes lo consideraban excesivamente caro y lleno de gastos políticos ineficientes. Por su parte, la QE generó rechazo especialmente entre economistas conservadores, libertarios y de la Escuela Austriaca, que argumentaban que crear billones de dólares distorsionaba los mercados, castigaba a los ahorradores y aumentaba la desigualdad al beneficiar principalmente a los dueños de activos financieros.

La pandemia de covid: el colapso más brusco y su rápida recuperación

La pandemia de covid provocó en 2020 el colapso económico más rápido de la historia moderna de Estados Unidos. En solo dos meses, se perdieron más de 22,4 millones de empleos no agrícolas, según la BLS, lo que representó una caída del 15% del empleo total. Este desplome fue impulsado principalmente por los confinamientos obligatorios y restricciones gubernamentales que paralizaron sectores clave como el ocio, la hospitalidad y el comercio.

A pesar de la magnitud de la crisis, la economía estadounidense demostró su extraordinaria resiliencia. Gracias a una respuesta de emergencia que incluyó paquetes de estímulo por más de $5 billones, el apoyo de la Reserva Federal y, especialmente, la innovación y adaptación del sector privado, se logró una recuperación en forma de V—es decir, una caída brusca seguida de un rebote rápido y vigoroso—, una de las más veloces entre las naciones desarrolladas del G7 y G10.

La primera Administración Trump jugó un rol clave con iniciativas como Operation Warp Speed, que aceleró el desarrollo de vacunas mediante alianzas eficientes con el sector privado, evitando la burocracia excesiva. Las empresas estadounidenses pivotaron rápidamente, impulsando el comercio electrónico, el trabajo remoto y la reconversión productiva, lo que resaltó la fortaleza del capitalismo de libre mercado frente a las limitaciones de la planificación estatal.

Tras la pandemia, la economía de Estados Unidos se recuperó gracias al carácter innovador de su pueblo y al sistema de libre empresa, más allá de los excesos estatales.