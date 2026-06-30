NBA: Kawhi Leonard, traspasado a los Toronto Raptors

Publicado por Hayden King 30 de junio, 2026

Kawhi Leonard ha sido traspasado de nuevo a los Toronto Raptors, según informa en ESPN Shams Charania, siete años después de ganar un campeonato de la NBA en su única temporada con la franquicia.

El siete veces All-Star cambia de equipo tras haber cuajado, posiblemente, su mejor temporada en términos estadísticos a los 34 años, en la que promedió 27,9 puntos, 6,4 rebotes y 3,6 asistencias, con un 51 % de acierto en tiros de campo y un 39 % desde la línea de tres puntos , con un récord personal de 6,8 intentos por partido con los Los Angeles Clippers.

A cambio, los Clippers recibirán al alero Brandon Ingram, al joven escolta Gradey Dick, dos selecciones de primera ronda, un intercambio de selecciones y dos selecciones de segunda ronda.

En el momento de la publicación, aún no se han especificado los años ni las posibles protecciones de esas selecciones del draft.

El acuerdo de traspaso se dio a conocer al día siguiente del 35.º cumpleaños de Leonard.

Leonard se unirá al núcleo de los Raptors, en el que destacan el alero All-Star Scottie Barnes, así como los bases R.J. Barrett e Immanuel Quickley. En la zona, el equipo está liderado por el pívot austriaco Jakob Poeltl y el alero Collin Murray-Boyles, que comenzará su segunda temporada.

Los Raptors buscarán auparse a la élite de la Conferencia Este con un movimiento orientado a ganar ya. La temporada pasada, terminaron quintos en el Este con un balance de 46-36, para luego caer a manos de los Cleveland Cavaliers en la primera ronda de los playoffs, en siete partidos.

Por su parte, los Clippers han traspasado ya a la última pieza de su «gran trío» formado por James Harden, Ivica Zubac y Leonard. Los dos primeros fueron traspasados a los Cavaliers y a los Indiana Pacers, respectivamente, en el cierre del mercado de traspasos de la temporada pasada.

El equipo angelino buscará ahora aprovechar lo obtenido en el traspaso de Leonard para reestructurar la plantilla en torno al base Darius Garland, recibido a cambio de Harden, y al novato Keaton Wagler, elegido con el número 5 del Draft de la NBA de 2026, que se obtuvo a cambio de Zubac.

La temporada pasada, los Clippers se recuperaron a mitad de temporada tras un comienzo lento, pero los dos traspasos acabaron relegándolos al noveno puesto de la Conferencia Oeste, y fueron eliminados en la ronda de play-in a manos de los Golden State Warriors.

Leonard acaparó los titulares el pasado agosto cuando, en una información del podcast «Pablo Torre Finds Out», se alegó que el dos veces MVP de las Finales había estado recibiendo dinero de la ya desaparecida start-up medioambiental Aspiration para eludir el tope salarial de la NBA.

La liga inició una investigación posterior, que aún sigue en curso. El traspaso complica ahora el alcance de las posibles sanciones para los Clippers y para el propio Leonard. Al contrato de Leonard le queda un año y 50,3 millones de dólares.

Leonard ya había sido traspasado a los Raptors desde los San Antonio Spurs en 2018. Pasó solo una temporada con la franquicia, lo que le valió el título mencionado anteriormente. Posteriormente, se incorporó a los Clippers como agente libre el verano siguiente.

Esta marcha supone la segunda salida importante de Los Ángeles, ya que LeBron James anunció ese mismo día que abandonaría a los Lakers de Los Ángeles como agente libre.