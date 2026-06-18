“Recibo con satisfacción el logro”: el papa León XIV celebra el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de junio, 2026

El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo anunciado recientemente entre Estados Unidos e Irán que puso fin al conflicto bélico entre ambos países, expresando además su esperanza de que el pacto resulte útil para mejorar la situación en Oriente Medio en términos de estabilidad y seguridad. En un mensaje publicado en X, el pontífice describió el avance diplomático como un resultado positivo alcanzado mediante la diplomacia y el compromiso sostenido entre las partes, detallando que: “Recibo con satisfacción el logro de un acuerdo entre la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, que será firmado el viernes, como un resultado alentador del paciente trabajo de diálogo y negociación”.

El presidente Donald Trump anunció el acuerdo el pasado domingo, luego de casi cuatro meses de conflicto armado entre Washington y Teherán. Los combates provocaron daños significativos tanto en Irán como en varios otros países de la región, generaron incertidumbre en los mercados internacionales y contribuyeron al aumento de los precios de la energía a nivel mundial. Si bien el mandatario republicano ha afirmado que el contenido completo del acuerdo permanecerá confidencial hasta que representantes de ambos gobiernos lo firmen formalmente más adelante esta semana, varios medios de comunicación informaron haber obtenido lo que describen como un memorando de entendimiento de 14 puntos que detalla los términos propuestos.

En su mensaje publicado en su cuenta oficial de X, León XIV también agradeció a los gobiernos y mediadores que ayudaron a facilitar las negociaciones que condujeron al acuerdo. “Expreso mi gratitud a los países que han trabajado para facilitar un encuentro entre las partes y hacer posible este acuerdo. Espero que el acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, promoviendo caminos de diálogo y cooperación entre los pueblos”, añadió.