Minnesota: quince activistas antiinmigración son acusados de obstruir y herir a agentes

Publicado por Kevin Killough 16 de junio, 2026

Quince manifestantes antiinmigración vinculados a Antifa en Minnesota enfrentan múltiples cargos federales, que incluyen conspiración para obstruir o lesionar a agentes federales, agresión a un oficial federal y destrucción de propiedad gubernamental, según anunciaron este martes el Departamento de Justicia (DoJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los cargos están relacionados con acciones llevadas a cabo en Minneapolis y sus alrededores a principios de este año durante manifestaciones contra la represión de la administración Trump a la inmigración ilegal, informó NBC News.

Durante dos días, según el fiscal federal de Minnesota Daniel Rosen, los manifestantes presuntamente utilizaron vehículos y bloques de hielo para obstruir vehículos federales frente a un centro de detención federal. También usaron escudos caseros de plástico y madera para "resistir físicamente los esfuerzos de las fuerzas del orden", y siguieron y vigilaron a los agentes de la ley, dijo Rosen.

Dijo que la conspiración para interferir con las operaciones legales de aplicación de la ley migratoria no provino de sus voces, sino del uso de la fuerza, lo cual es un delito. También afirmó que los acusados están vinculados a dos grupos Antifa con sede en Minneapolis.

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