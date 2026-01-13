Jay Collins, vicegobernador de Florida, se postula a gobernador contra el candidato de Trump

Publicado por Joaquín Núñez 12 de enero, 2026

Jay Collins, actual vicegobernador de Florida, anunció su candidatura a gobernador del estado. El republicano y exmilitar de 49 años aspira a suceder al popular gobernador Ron DeSantis, quien dejará su cargo en enero de 2027. Collins se unió a unas primarias republicanas que tienen como favorito al congresista Byron Donalds, quien ya obtuvo el respaldo de Donald Trump.

Collins venía especulando hace meses con una candidatura, la cual oficializó el lunes en una conferencia de prensa. Además de Donalds, enfrentará a Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, y a James Fishback, un empresario que fue respaldado por Tucker Carlson.

"Me postulo para gobernador porque el liderazgo se forja bajo presión, no en frases cortas. Serví durante más de 23 años en el ejército de los Estados Unidos, principalmente como boina verde, donde la responsabilidad es real, las decisiones tienen consecuencias y el servicio está por encima del interés personal", expresó Collins en sus redes sociales tras la conferencia de prensa.

"Esa experiencia moldeó mi forma de liderar y por qué creo que un cargo público es un fideicomiso público", añadió. En un comunicado por separado, señaló también que se postula para "mantener la fortaleza de Florida y continuar con el legado de liderazgo que ha convertido a nuestro estado en un modelo a seguir para la nación".

A pesar de su formación en medicina, Collins sirvió en las Fuerzas Especiales del Ejército durante más de 20 años, una de las unidades más selectas y exigentes de las Fuerzas Armadas. Participó en múltiples despliegues en el exterior, por ejemplo en Irak y Afganistán, en el marco de las operaciones posteriores al 11-S.

Tras 23 años de servicio, Collins aceptó un puesto en una organización sin fines de lucro, supervisando la distribución de millones de comidas a veteranos, personal de primera respuesta y personas necesitadas.

En 2022 ingresó en la política de Florida cuando fue electo como senador estatal. En el cargo se consolidó como un aliado cercano del gobernador DeSantis, quien, tras la renuncia de Jeanette Núñez en 2025, le ofreció a Collins el puesto de vicegobernador.

DeSantis todavía no realizó ningún respaldo oficial de cara a las elecciones de noviembre. El actual gobernador ganó su primera elección en 2018 por apenas 32.463 votos entre más de 8 millones de emitidos. Sin embargo, en 2022 obtuvo la reelección por casi veinte puntos porcentuales, el margen de victoria más amplio en Florida desde 1982.

Del lado demócrata, los principales candidatos son Jerry Demings y David Jolly. Demmings es el alcalde del condado de Orange y el esposo de la exrepresentante Val Demings. Por su parte, Jolly pasó tres años en la Cámara de Representantes como republicano. Posteriormente se afilió como independiente.