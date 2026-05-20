EN VIVO | Irán amenaza con una guerra "más allá de la región" en caso de nuevos ataques

Publicado por Williams Perdomo 20 de mayo, 2026

Donald Trump advirtió que Estados Unidos puede volver a atacar a Irán, un día después de afirmar que suspendió un ataque a gran escala con la esperanza de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Entre tanto, los Guardianes de la Revolución prometieron este miércoles extender la guerra "más allá de la región" de Oriente Medio en caso de que Estados Unidos e Israel vuelvan a atacar el país.

Esta declaración se produce mientras está en vigor un frágil alto el fuego desde el 8 de abril entre Teherán y Washington, establecido tras más de un mes de guerra desencadenada por el ataque israelí-estadounidense contra Irán el 28 de febrero.

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06:40 pm rán promete una guerra "más allá de la región" en caso de nuevos ataques 13:39 20/05/2026 13:39 20/05/2026 Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron el miércoles extender la guerra "más allá de la región" de Oriente Medio en caso de que Estados Unidos e Israel vuelvan a atacar el país.



Esta declaración se produce mientras está en vigor un frágil alto el fuego desde el 8 de abril entre Teherán y Washington, establecido tras más de un mes de guerra desencadenada por el ataque israelí-estadounidense contra Irán el 28 de febrero.

06:30 Am Bajan los precios de petróleo tras paso de un petrolero por Ormuz 13:38 20/05/2026 13:38 20/05/2026 Los precios del petróleo bajaron este miércoles tras el paso de un petrolero surcoreano por el estrecho de Ormuz.



Hacia las 09H40 GMT , el precio del barril de Brent del mar del Norte, con entrega en julio, bajaba un 1,79% hasta los 109,29 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con entrega en el mismo mes, bajaba un 1,64%, hasta los 102,44 dólares.



06:00 Am Un petrolero surcoreano atravesó el estrecho de Ormuz 13:38 20/05/2026 13:38 20/05/2026 Un petrolero surcoreano atravesó este miércoles el estrecho de Ormuz en una travesía facilitada por Teherán, anunció Seúl, mientras que el tráfico por ese paso estratégico sigue prácticamente paralizado a consecuencia de la guerra en Oriente Medio.



05:30 am Xi dice a Putin que una reanudación de hostilidades en Oriente Medio sería "inoportuna" 13:36 20/05/2026 13:36 20/05/2026 El presidente chino, Xi Jinping, consideró durante una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, que una reanudación de las hostilidades en Oriente Medio sería "inoportuna", un día después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazara con reanudar sus ataques contra Irán.



05:00 am Al menos 19 muertos en Líbano, enfrentamientos con Israel 13:36 20/05/2026 13:36 20/05/2026 Varios ataques israelíes en el sur de Líbano mataron a 19 personas, informó el martes el Ministerio de Salud libanés.



El movimiento islamista Hezbolá informó de enfrentamientos con soldados israelíes en el sur del país.



Por su parte, Israel anunció la muerte de uno de sus soldados en la misma zona, lo que eleva a 22 el número de israelíes muertos en Líbano desde el inicio del conflicto.

04:36 Am Vance dice que conversaciones con Irán tienen "buen progreso" 13:36 20/05/2026 13:36 20/05/2026 El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el martes que las conversaciones con Irán están teniendo un buen progreso, pero Washington está "listo y preparado" para reanudar las operaciones militares contra Irán.



04:00 Am Trump advirtió que puede volver a atacar a Irán Donald Trump advirtió que Estados Unidos puede volver a atacar a Irán, un día después de afirmar que suspendió un ataque a gran escala con la esperanza de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

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