Por sus votos los conoceréis: ¿quiénes son los congresistas más conservadores? ¿y los izquierdistas más radicales?

Publicado por Israel Duro 25 de abril, 2026

¿Quién es el congresista que más ha luchado por principios conservadores entre 2023 y 2025? ¿Y el que más se ha opuesto a ellos? Un informe del Institute for Legislative Analysis permite analizar la postura de cada uno de los legisladores de ambas cámaras. Mientras que el representante republicano Chip Roy roza el 100% de apoyo a medidas como la reducción del gasto federal, la limitación de las competencias reguladoras, la reducción del alcance del gobierno o el respeto estricto de la estructura constitucional y las garantías de las libertades civiles, la demócrata Ayanna Pressley es la que más ha combatido normas con estos fines.

A continuación, el listado del top10 de cada bando. La puntuación va en una escala de 0-100: "Una puntuación de 100 representa la máxima coincidencia con la reducción del gasto federal, una menor competencia reguladora, un ámbito de actuación gubernamental más reducido y un respeto estricto de la estructura constitucional y la protección de las libertades civiles. Una puntuación de 0 refleja lo contrario".

Nota: Como las votaciones corresponden a los años 2023-2025, algunos nombres ya no se encuentran en el Congreso tras perder su escaño en 2024.

Los congresistas más conservadores

1. Rep. Chip Roy 99.50%

2.Sen. Rand Paul 99.34%

3. Rep. Andy Biggs 98.48%

4. Rep. Eric Burlison 97.97%

5. Rep. Elijah Crane 97.50%

6.Rep. Scott Perry 96.45%

7. Rep. Paul Gosar 96.41%

8. Rep. Josh Brecheen 96.35%

9. Rep. Ralph Norman 95.79%

10. Rep. Keith Self 94.95%

Los congresistas más radicales de izquierda

1. Rep. Ayanna Pressley 2.51%

2. Rep. Delia C. Ramirez 2.70%

3. Rep. Alexandria Ocasio-Cortez 3.00%

4. Rep. Maxwell Frost 3.00%

5. Rep. Greg Casar 3.11%

6. Rep. Rashida Tlaib 3.11%

7. Rep. Summer L. Lee 3.48%

8. Rep. Maxine Dexter 3.50%

9. Rep. Mark Pocan 3.52%

10. Rep. Yvette D. Clarke 3.55%.